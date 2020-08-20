Что можно узнать о мужчине после первой ночи

Первая близость может гораздо красноречивее слов рассказать о вашем кавалере — не только о его любовном опыте, но также о привычках, пристрастиях и готовности к компромиссам. И если бы все обращали внимание на эти первые «звоночки», то, согласитесь, многих проблем можно было бы избежать — просто скорректировав формат отношений с партнером или вовсе, прекратив любое общение с ним. Что именно можно узнать о характере избранника после первой совместно проведенной ночи (и какие выводы сделать) — в материале Passion.ru.

Ответственность

Начнем с того, что ответственный мужчина не будет стараться затащить вас в постель сразу — он попытается, что называется, установить контакт и узнать вас получше. Он осознает последствия и понимает, что сиюминутное увлечение может потом вылиться в большие проблемы, поэтому и к выбору партнерши относится со всей серьезностью. Такие кавалеры не станут требовать от своей избранницы нечто такое, что ей не по нраву, и не будут забывать о защите (здоровье, да и ответственность за будущее поколение для них не превыше всего).

Нацеленность на результат

По тому, как ведет себя кавалер в постели, можно сделать вывод, как он воспринимает вас и ваши отношения. Мужчина, который настроен на долгосрочные серьезные отношения, будет действовать осторожно, чтобы не задеть ваши чувства и эмоции, не позволит себя бестактность или неуважение. Тот же, кто расценивает близость с вами как мимолетное увлечение, не станет особенно стараться и проявлять чудеса техники. А зачем? По его мнению, вы можете больше никогда не встретиться, так зачем же тратить силы и выкладываться по полной.

Уважение чужих границ

Еще один важный момент, который вы можете определить — насколько уважительно он относится к вашим границам. Если человеку абсолютно все равно на вас, то не ждите от него галантных манер и готовности к компромиссу. Ему будет безразлично, если вдруг он переступит какую-то черту или ненароком вас обидит. Поэтому если вы заметили, что человек относится к вам неуважительно, то вежливо укажите ему на дверь. Вы не должны позволять кому-то подобные вещи в отношении себя, тем более тому, кто метил на роль мужчины вашей мечты.

Эгоизм

Если на вашем пути появился эгоист, которому совершенно все равно, получили ли вы удовольствие или процесс вас абсолютно не впечатлил, то будьте готовы к тому, что и в жизни он станет вести себя подобным образом. Другими словами, он не станет считаться с вашим мнением и все решения будет принимать самостоятельно, вне зависимости о того, нравится вам это или нет. Такие люди обычно привыкли только что-то получать, ничего не давая взамен. Поэтому подумайте, готовы ли вы будете жить с нарциссом, от которого сложно добиться уважения и поддержку, прежде чем вновь окажетесь с ним в постели и исполните все его прихоти.

Самооценка

Сексологи обращают внимание на то, что поведение мужчины во время интимной близости говорит о его самооценке. Уверенный в себе человек, у которого с самомнением все в порядке, возьмет инициативу в свои руки, честно поведает о своих желаниях и о том, что именно он ожидает в ответ. Если же ваш избранник ведет себя робко, зажато и ощущает явный дискомфорт во время процесса, то и в жизни, скорее всего он так же нерешителен и безынициативен. Завышенная самооценка и эгоизм тоже не лучшие качества любовника. Чересчур уверенный в себе мужчина будет действовать лишь так, как считает нужным, позабыв о ваших потребностях и желаниях.

Эмпатия

Интимная близость — прекрасный тест на эмпатию. Занятия любовью помогут в полной мере раскрыть человека и понять, насколько он вас слушает и слышит, восприимчив ли он к вашим ласкам и потребностям или его вообще все раздражает, понимает ли он намеки, готов ли он доставить ответное удовольствие или ограничится лишь «дежурными» поцелуями в ответ на ваши старания и так дальше. Подумайте, насколько это «ваш человек», комфортно ли вам с ним или вы абсолютно друг другу не подходите.

Чувственность и нежность

Даже если вам на пути попался брутальный мачо со стальными мышцами (и таким же стальным взглядом), это не значит, что он бесчувственный чурбан, которому чужды любые проявления нежности. Бывает так, что жесткие и авторитарные мужчины во время близости превращались в самых милых романтиков, готовых предугадывать и исполнять любые прихоти партнерши (наоборот тоже случается, но реже). Психологи рекомендуют присмотреться к своему партнеру повнимательнее. Если у мужчины до вас было много дам, да и к вам он относится лишь как к очередной сексуальной партнерше, то в эмоциях (и проявлении нежности) он будет достаточно сдержан. Но если вы запали в его сердце и стали вдруг ему небезразличны, то он непроизвольно себя выдаст во время процесса — по шкале нежности он будет где-то на самой верхней позиции и постарается сделать так, чтобы вам точно все понравилось.

Готовность учиться новому

После первой совместно проведенной ночи вы можете понять, не ханжа ли вам достался? Безусловно, опыт у каждого будет свои и кому-то может показаться несколько фривольным такое поведение в самом начале отношений, однако этого достаточно, чтобы оценить, совместим лишь ваш сексуальный темперамент, насколько просто вам будет договориться о каких-то моментах с партнером, подходите ли вы друг другу в интимном плане или вам лучше позабыть о близости и остаться просто друзьями (и такое тоже бывает). Например, некоторые дамы с сожалением отмечали, что многообещающий настрой партнера улетучивался, как только они оказывались в кровати. Мужчины действовали так, как считали нужным, не поинтересовавшись, доставляет ли это удовольствие партнерше и отказываясь научиться чему-то такому, что улучшит их сексуальную жизнь. В итоге скомканный акт превращался в пытку, взаимные упреки и желание никогда больше не встречаться.

Стремление к доминированию и манипулированию

Одно дело — заранее продумать сценарий ролевой игры, который увлечет вас обоих, и придерживаться его во время процесса, корректируя лишь какие-то отдельные моменты. И совершенно другое — действовать против воли партнера, пытаясь его продавить и получить что-то, что, возможно, не принесет ему никакое удовольствие. Понятно, что во время первой близости вы будете «знакомиться» и постепенно открывать эрогенные зоны друг друга, однако даже на этом этапе некоторые личности пытаются доминировать и манипулировать. Представляете, что будет дальше, если ваш кавалер уже сейчас «строит» вас так, как ему удобно? Выводы, как говорится, делайте сами. Однако сексологи обращают внимание на то, что если ваш избранник в самом начале вас уже подавляет, то дальше он будет действовать в том же духе (и не изменится, вопреки вашим ожиданиям).