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Мы поженились с мужем, когда мне едва исполнилось 19. Не по большой любви, по залету. Любовь, конечно, тоже временами была, но спустя пять лет совместной жизни сошла на нет. При этом о разводе никто из нас не заикался, уж очень мы переживали за тонкую душевную организацию сына.

Все годы жили вместе, как приятели, которые иногда занимаются сексом. Секс был никчемный, но долгое время я об этом даже не догадывалась: до 40 лет муж был моим единственным половым партнером. Я была несчастна, но почему-то даже помыслить не могла о том, чтобы изменить ему. Возможно, из уважения к нему, ведь я точно знала, — он налево не ходит.

Но когда сын вырос и переехал в другой город, меня словно подменили. Я слушала разговоры подруг о том, как они веселятся по ночам с мужьями и любовниками и поняла, что тоже хочу также. Хочу животного секса, который длится больше семи минут. Призналась в этом девочкам, после чего одна из них посоветовала мне завести молодого любовника. Я опешила. У меня были разные фантазии, но я никогда не представляла себя с мужчиной вдвое младше себя. Оказалось, очень зря.

Один парень с работы уже несколько лет делал мне неоднозначные намеки. Его не смущало, что я замужем. Не смущало и то, что я гожусь ему в матери, ведь выгляжу я гораздо лучше многих молодых особ, — больше 33 никто не дает.

В общем, как-то раз я попросила этого парня подвезти меня домой. Я начала приставать к нему еще по дороге. В итоге мы поехали к нему, и с порога, не заперев дверь, начали раздевать друг друга. Оказалось, что у него безумно горячее тело и не только. Мы занимались сексом несколько раз за ночь — на кухне, в спальне, в ванной. Я даже представить не могла, что от полового акта можно получать такие эмоции. Он заботился о моем удовольствии, сходу нащупал эрогенные зоны и буквально сводил меня с ума несколько часов. Теперь я понимаю, почему одна из моих подруг говорила: "Каждой после 40 нужен молодой любовник". Это абсолютная правда.

Девушки, не тратьте свою жизнь на человека, который вас не хочет. Рано или поздно вы постареете, и в этой старости будет грустно осознавать, что у вас ни разу не было хорошего секса.