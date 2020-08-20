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Иностранец раскрыл измену возлюбленной благодаря знанию русского языка 

Lenta.ru 6 минут назад
Иностранец раскрыл измену благодаря знанию русского
Фото: Lenta.ru
Иностранец рассказал, что смог самостоятельно выучить русский язык и стал встречаться с россиянкой по имени Диана, но они общались только на английском. Однако именно благодаря своему знанию он раскрыл ее измену. Мужчина сделал пост на Reddit, попросив совета. В комментариях многие посчитали, что он зря держал эту информацию в тайне и решили, что каждый в этой паре заслужил произошедшее с ним.
Пользователь под ником rfyhjj7 сообщил, что учил русский язык без учителя, а также некоторое время жил на Украине. По словам автора, отношения с Дианой были достаточно хорошими, и он не стал говорить ей, что понимает русский, так как она прекрасно общалась на английском.

«Я подумал, что раз она не знает о моем понимании русского языка, смогу проверить, действительно ли она мне верна или говорит гадости обо мне», — пояснил юзер. Его опасения подтвердились: она сказала об измене в разговоре с подругой, который велся на русском языке. «Она рассказала, как занималась сексом с другим парнем дважды, пока я уезжал. Говорила, что ей было одиноко и теперь чувствует, что совершила ошибку», — пересказал он разговор.

На это rfyhjj7 ей тут же ответил на русском:

«Ты совершенно права, что сделала ошибку. И ты сейчас же выметаешься из моей квартиры».

Россиянка была удивлена и тут же начала ругать его за то, что он скрывал свое знание русского и подслушивал личный разговор.
Пользователь пояснил, что приятели посчитали его негодяем за такой поступок. В комментариях большинство согласились с его знакомыми и посчитали, что умышленное умалчивание о знании родного языка возлюбленной было ошибкой.

«Это достаточно плохое начало для построения отношений. Плохо, что ты узнал об изменах, но отношения вряд ли бы длились долго с такой готовностью видеть только проблемы», — заметил slydog4100.

По словам therevlonspamqueen1, вряд ли стоит начинать отношения с человеком, которому совершенно не доверяешь.
Ранее иностранец по имени Томас, проживающий с возлюбленной из России, рассказал, как она заставила его согласиться платить ей, если он будет плохо заниматься изучением русского языка. Он пояснил, что подписал написанный от руки контракт.
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