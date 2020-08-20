Отец гонщицы уговорил ее продолжить карьеру в порно

Об этом сообщает The Sun.

Грейси рассказала, что захотела вернуться в спорт и решила посоветоваться с отцом. «Мне стало сложно быть креативной во время съемок, но отец сказал мне: "Не останавливайся, ты зарабатываешь так много денег, что не стоит бросать"» — раскрыла она содержание разговора. В результате Грейси решила продолжить карьеру порноактрисы.

О смене профессии австралийка рассказала 5 июня. Она призналась, что участие в автогонках приносило ей слишком скромный доход. По словам спортсменки, благодаря съемками в порно она стала зарабатывать около 90 тысяч долларов в месяц. Однако через месяц гонщица заявила, что планирует вернуться в автоспорт и создать собственную команду.

Грейси стала первой женщиной, участвовавшей в серии туринговых гонок Supercars в качестве пилота. В 2017-м после ряда неудачных результатов и трудностей с поиском финансирования австралийка была заменена другим пилотом.