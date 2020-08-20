Какие сексуальные фантазии должны насторожить

В каких случаях влечение нельзя назвать здоровым.

Несомненно, фантазии сексуального рода могут посещать каждого, однако решиться на их осуществление готов лишь каждый третий, согласно статистике.

Если оба партнера доверяют друг другу и не состоят в созависимых отношениях, нет ничего предосудительного в том, чтобы, например, заняться любовью в необычном месте или пригласить в свою «компанию» третьего.

Однако не все наши желания рождаются естественно: психологические травмы или переживания из прошлого могут рождать в нашем сознании стремления, которые едва ли можно назвать здоровыми.

Удовольствие через страдание

Секс — коллективный процесс, результат которого зависит от настроя каждого из партнеров. В здоровых отношениях каждая из сторон понимает, что она может дать партнеру и чем любимый человек может «ответить» в постели. Если вы оба чувствуете удовольствие от интимного процесса, повода для волнения нет.

Проблемы возникают в случае, если вы не можете получить удовольствие от положительного контакта — стремление к психологическим или физическим страданиями часто обусловлены невозможностью получить оргазм в комфортных условиях.

Человеку требуется всплеск эмоций, причем не всегда положительных, чтобы наконец разрядиться.

Эту особенность можно назвать в каком-то роде мазохизмом. В данной ситуации важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы не потерять желание и интерес к сексу в обычных условиях. Будьте внимательны к себе.

Стремление причинить боль

Обратная мазохизму ситуация. Когда вы понимаете, что ваша близость с партнером уже не вызывает прежних ярких эмоций, «раскрасить» свой интим можно различными способами, в том числе и эротическими играми.

Опасный поворот ситуация принимает в том случае, если вы достигаете пика лишь причинив партнеру неудобство или боль, пусть он и не высказывает недовольство.

Это желание говорит о начале некоторых психологических расстройств, которым важно уделить внимание и проработать с психологом во избежание дальнейшего развития.

Секс как способ поднять самооценку

Иногда неудачи в реальной жизни могут приносить почти невыносимый дискомфорт. В нашей природе заложено стремление обойти соперника, и если этого не происходит, допустим, на работе или в других сферах жизни, психика настойчиво требует компенсации.

Часто люди находят спасение в интимном контакте: мысль о том, что «я ему нужен/-на», «я важен/-на для партнера», может на какое-то время притупить отчаяние, но в то же время удовольствие от секса человек будет получать только при постоянном прокручивании мысли о своей важности в голове.