Блогерша раскритиковала мужчин за интимные снимки

Российская блогерша и стендапер Наталья Краснова раскритиковала мужчин за неправильные интимные снимки. В эфире шоу «Конечно, Вася!» на YouTube-канале Gazgolder она заявила, что присылаемые фотографии пениса ее совершенно не впечатляют.

«Мужики не умеют фотографировать свой член красиво. Всегда заваленный горизонт, свет выставлен неправильно. Член меньше, чем казалось мне. Мне не нравится такое», — заметила она.

По словам Красновой, когда ее просят прислать фото груди, то она прикладывает определенные старания.

«Ужимаюсь, 500 тысяч фото сниму, пресеты сделаю», — рассказала блогерша.

Она уверена, что лайк к откровенной фотографии в соцсетях — «не измена, но первый шаг к ней».

«Если лайкает женщин, которые давно умерли, то норм. Или если лайкает мужика или звезду, например, Дженнифер Лопес, с которой вряд ли что произойдет», — считает Краснова.

По мнению блогерши, около 30 процентов разводов в мире происходит из-за постов в соцсетях. А Жанна Мартиросян посчитала, что лайки совершенно ничего не значат, а отношения с мужчиной, который «может замутить с соседкой», не стоит и развивать.

Ранее пользовательница Twitter с ником FruityNesa придумала наказание для людей, которые отправляют непрошеные интимные фотографии. Юзеры оставили тысячи комментариев, в которых восхитились описанным методом.