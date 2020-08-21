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Выяснилось, что улучшает интимную жизнь 

Медиа ЯМА 3 часа назад
Выяснилось, какое качество улучшает интимную жизнь
Фото: depositphotos.com
Улучшить интимную жизнь в отношениях может обычная ревность. К такому выводу пришли китайские ученые из Пекинского университета, передает НовостиЮinfo.
Как отмечается, прийти к такому выводу эксперты смогли, наблюдая за животными. У самцов, которые ощущали конкуренцию по отношению к самке, половое поведение становилось более активным. Ученные предположили, что у человека существуют такие же физиологические механизмы, а, значит, ревность может влиять на здоровье, в частности, на интимную жизнь.
Кроме этого, новейшее исследование показало, что ревность является патологией. А вот в классической психологии ревность трактуют как черту характера. Всего в исследовании принимало участие 40 студентов. Им поставили задачу представить себя в нескольких разных ситуациях, которые связаны с ревностью. В результате, эксперты выяснили, что ревность у человека усиливается на более поздней стадии отношений. Причина — страх потери партнера. Исследовали ученные и мозг студентов-добровольцев с помощью магнитно-резонансной томографии. В итоге было выявлено области (подкорковые базальные ганглии), которые связанны с возникновением чувства ревности.
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