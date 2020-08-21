Какую татуировку сделать, чтобы выйти замуж 

В особенную силу татуировок "Сак янт" верят во всем мире. Как выяснил "Рамблер" делают их в Таиланде по особенной технологии. Традиция эта берет свое начало еще две тысячи лет назад. Каждый мастер обладает собственным секретом исполнения узора и придания ему сакрального значения.

Наносят татуировку при помощи бамбуковой палочки, обработанной спиртом. Особая сила этих татуировок проявляется из-за молитвы, которую читает мастер при нанесении.

Сак Янт могут делать только посвященные в эту традицию буддийские монахи или Рейси. Место, где делают Сак Янт называется Самнак Сак Янт. Как правило — это буддийский храм. Рейси, обладающий высоким уровнем моральной чистоты, способен передать силу через Сак Янт.

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Сейчас туристы, посещающие Таиланд, специально ищут мастеров, которые делают настоящие Сак Янт. При этом мастер участвует в выборе рисунка. Кроме того, человек может попросить наделить татуировку особой силой, попросив счастья в любви, здоровье или удачу в работе. Женщины часто стремятся набить тату с мантрой о счастливом замужестве.

Мастер, выполняющий узор, читает соответствующий текст, но предъявляет одно требование — обладатель татуировки должен исполнить три заповеди. Так, татуировка будет иметь силу, если человек не ворует, не убивает, говорит правду, не прелюбодействует и не принимает наркотиков. Пренебрежительное отношение к заповедям отменяет все действие татуировки.