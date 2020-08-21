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Какую татуировку сделать, чтобы выйти замуж 

Диана Товсепова 3 часа назад
Какую татуировку сделать, чтобы выйти замуж
Фото: depositphotos.com
В особенную силу татуировок "Сак янт" верят во всем мире. Как выяснил "Рамблер" делают их в Таиланде по особенной технологии. Традиция эта берет свое начало еще две тысячи лет назад. Каждый мастер обладает собственным секретом исполнения узора и придания ему сакрального значения.
Наносят татуировку при помощи бамбуковой палочки, обработанной спиртом. Особая сила этих татуировок проявляется из-за молитвы, которую читает мастер при нанесении.
Сак Янт могут делать только посвященные в эту традицию буддийские монахи или Рейси. Место, где делают Сак Янт называется Самнак Сак Янт. Как правило — это буддийский храм. Рейси, обладающий высоким уровнем моральной чистоты, способен передать силу через Сак Янт.
Соцсети
Сейчас туристы, посещающие Таиланд, специально ищут мастеров, которые делают настоящие Сак Янт. При этом мастер участвует в выборе рисунка. Кроме того, человек может попросить наделить татуировку особой силой, попросив счастья в любви, здоровье или удачу в работе. Женщины часто стремятся набить тату с мантрой о счастливом замужестве.
Мастер, выполняющий узор, читает соответствующий текст, но предъявляет одно требование — обладатель татуировки должен исполнить три заповеди. Так, татуировка будет иметь силу, если человек не ворует, не убивает, говорит правду, не прелюбодействует и не принимает наркотиков. Пренебрежительное отношение к заповедям отменяет все действие татуировки.
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