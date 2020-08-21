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Не так давно мы с мужем переехали в новую квартиру. Супруг предложил повесить напротив кровати огромное зеркало. Сначала я не оценила эту идею из-за суеверий: считается, что по ночам зеркала высасывают энергию из людей и к тому же провоцируют конфликты и склоки в парах. Однако муж настоял на своем решении. Кто бы мог подумать, как оно повлияет на нашу интимную жизнь.

Сразу оговорюсь: несмотря на то, что мы в браке уже 10 лет, секс у нас регулярный и качественный. Не тот, конечно, когда искры из глаз летят, но я не жалуюсь, учитывая, что у многих моих замужних подруг его и вовсе нет.

Первую ночь в новой квартире мы решили отметить, как полагается. Приготовили ужин, выпили вина и занялись любовью. Обычно мы всегда выключаем свет во время секса, но тут муж предложил его оставить. Он бросил меня на кровать, раздел и начал ублажать. Я наблюдала за всем этим в зеркале и возбудилась еще сильнее. Потом он оказался сзади, и я уже не могла оторвать взгляд от нас двоих в отражении. Даже не знаю, как это объяснить: у нас отнюдь не спортивные тела, я так вообще постоянно комплексую насчет своих форм. Но почему-то посмотрев со стороны на то, как мы занимаемся сексом, я испытала такое возбуждение, какого не испытывала никогда в своей жизни.

Позже муж признался, что давно мечтал попробовать заняться сексом у зеркала, но все как-то не доводилось. А тут подвернулась отличная возможность, и я рада, что он настоял на своем и воплотил эту фантазию в жизнь. С тех пор я занимаюсь сексом только перед зеркалом, это доставляет ни с чем несравнимое удовольствие.