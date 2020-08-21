Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Личный опыт: «С тех пор я занимаюсь сексом только перед зеркалом» 

Рамблер 4 часа назад
«С тех пор я занимаюсь сексом только перед зеркалом»
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция "Рамблера" публикует истории от наших читателей. Обсудить их предлагаем в комментариях.
Не так давно мы с мужем переехали в новую квартиру. Супруг предложил повесить напротив кровати огромное зеркало. Сначала я не оценила эту идею из-за суеверий: считается, что по ночам зеркала высасывают энергию из людей и к тому же провоцируют конфликты и склоки в парах. Однако муж настоял на своем решении. Кто бы мог подумать, как оно повлияет на нашу интимную жизнь.
Сразу оговорюсь: несмотря на то, что мы в браке уже 10 лет, секс у нас регулярный и качественный. Не тот, конечно, когда искры из глаз летят, но я не жалуюсь, учитывая, что у многих моих замужних подруг его и вовсе нет.
Первую ночь в новой квартире мы решили отметить, как полагается. Приготовили ужин, выпили вина и занялись любовью. Обычно мы всегда выключаем свет во время секса, но тут муж предложил его оставить. Он бросил меня на кровать, раздел и начал ублажать. Я наблюдала за всем этим в зеркале и возбудилась еще сильнее. Потом он оказался сзади, и я уже не могла оторвать взгляд от нас двоих в отражении. Даже не знаю, как это объяснить: у нас отнюдь не спортивные тела, я так вообще постоянно комплексую насчет своих форм. Но почему-то посмотрев со стороны на то, как мы занимаемся сексом, я испытала такое возбуждение, какого не испытывала никогда в своей жизни.
Позже муж признался, что давно мечтал попробовать заняться сексом у зеркала, но все как-то не доводилось. А тут подвернулась отличная возможность, и я рада, что он настоял на своем и воплотил эту фантазию в жизнь. С тех пор я занимаюсь сексом только перед зеркалом, это доставляет ни с чем несравнимое удовольствие.
Видео дня. Звездные россиянки, выбравшие мужей помоложе
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Каждой после 40 нужен молодой любовник»
«Каждой после 40 нужен молодой любовник»
Почему вы толстеете, даже когда питаетесь правильно
Почему вы толстеете, даже когда питаетесь правильно
Россиянка рассказала о жизни после обрезания
Россиянка рассказала о жизни после обрезания
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Как правильно носить утягивающее белье
02:48
Как правильно носить утягивающее белье
Красота Здоровье
Почему Ветлицкая отказалась от крестной дочери
02:56
Почему Ветлицкая отказалась от крестной дочери
Звёзды
Что будет, если один ученик в классе заболеет COVID
01:32
Что будет, если один ученик в классе заболеет COVID
Дети Здоровье
Звезды, резко похудевшие в 2020 году
09:01
Звезды, резко похудевшие в 2020 году
Звёзды Здоровье
В чем разница между кальцинированной и пищевой содой
02:35
В чем разница между кальцинированной и пищевой содой
Дом и сад
Назван суперпродукт, который надо есть каждый день
02:15
Назван суперпродукт, который надо есть каждый день
Еда
Почему у рыжих появляются веснушки
02:20
Почему у рыжих появляются веснушки
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение