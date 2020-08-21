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Как определить, что партнеру не нравится секс 

WMJ.ru 2 часа назад
Как определить, что партнеру не нравится секс
Фото: WMJ.ru
Секс, увы, не всегда приносит удовольствие. Особенно это актуально для пар, которые только начали строить отношения. Иногда нужно время, чтобы притереться друг к другу и понять, что каждому из вас нравится. Но решиться сказать, что секс с партнером не удовлетворяет, могут далеко не многие. Рассказываем, по каким признакам можно это определить.

1. Он вообще почти не говорит о сексе

Он настойчиво избегает эту тему. А если ты начинаешь говорить о сексе, он пытается перевести разговор в другое русло лишь бы не ступать на опасную тропу.

2. Он всегда засыпает раньше тебя

Понятно, что если так было всегда, то вряд ли это признак, что он избегает интима. Но если это началось относительно недавно, и на работе он устает так же, как и раньше, то стоит задуматься. Скорее всего это связано с нежеланием заниматься сексом.

3. Он придумывает отговорки, чтобы избежать секса

Болит голова или устал? Вполне возможно! Это миф, что мужчины постоянно хотят секса. Иногда они тоже не настроены на интимную связь. Однако если он отказывается от секса несколько раз подряд, придумывая отговорки, что-то однозначно не так.

4. Он больше не проявляет инициативу

Если он до этого регулярно проявлял сексуальный интерес к тебе, а сейчас ведет себя иначе, это тревожный знак. Посмотри, как он реагирует на твои ухаживания и ласки. Если отстраняется от них, то вам точно стоит поговорить.

5. Он воспринимает секс как обязанность

Спроси себя, проявляет ли он энтузиазм, когда вы занимаетесь сексом. Возможно, он делает это только потому, что хочет сделать тебя счастливой. Партнер может не получать удовольствие в сексе и воспринимать его как обязанность.
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