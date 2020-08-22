Как понять, что мужчина не собирается на вас жениться 

Вы мечтаете о красивой свадьбе и крепкой семье, но ваш мужчина не спешит делать вам предложение, хотя вы уже давно вместе? Присмотритесь к поведению вашего избранника — возможно, он и не собирается создавать с вами семью. «Рамблер» подскажет, на что обратить внимание.

Вы не знаете его родственников и друзей

Мужчина тоже не спешит знакомиться с вашими родными и друзьями, отказываясь от встречи под разными предлогами. Ваша пара существует в вакууме, у вас нет общих знакомых. Причем вас это тревожит, а вашего мужчину — нет. Даже если он не любитель семейных застолий и у него нет друзей, он найдет время и место для представления вас семье. Если, конечно, вы ему действительно дороги. В противном случае ему и правда не нужны лишние связи.

Вы не присутствуете в его планах на будущее

Вам понятно, чем вы будете заниматься в ближайшие выходные, но дальше — неизвестность. Ваш мужчина не спешит делиться своими мечтами и не учитывает ваши желания. Он или совсем избегает разговоров о будущем, или говорит только о себе. Вы даже не уверены, что сможете вместе провести отпуск.

Он совсем не ревнует вас

Мы не имеем ввиду агрессию или претензии на ровном месте, а также другие крайности. Но если вашему партнеру безразлично, какое впечатление вы производите на других мужчин и неинтересно, с кем вы общаетесь, то это опасный сигнал. Абсолютное равнодушие часто говорит не о силе духа, а о том, что вы для него — случайная спутница.

Мужчина не делает ничего, чтобы преодолеть препятствия, которые разделяют вас

Например, вы живете в разных городах или странах, но он не приглашает вас к себе, и не хочет переехать к вам. Его устраивают короткие встречи в командировках и общение в Сети. Или вы годами живете порознь в одном городе и не съезжаетесь, несмотря на все ваши уговоры. Его работа отнимает почти все свободное время, но те часы, которые у него остались, мужчина не готов потратить на общение с вами. У него всегда находятся особые обстоятельства, чтобы снова расстаться.

На компромисс соглашаетесь только вы