В США ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе провели необычное исследование, в ходе которого доказали, что регулярный секс снижает риск возникновения преждевременной смерти почти в два раза. Сам эксперимент длился на протяжении одиннадцати лет, в нем участвовали более 15 тысяч человек, средний возраст которых составил 39 лет. При этом 72 процента из них заявили, что занимаются любовью как минимум раз в месяц, а 36 процентов — не менее раза в неделю.

За те годы, что длилось исследование из 15 тысяч умерли 228 человек, из них 29 — от сердечно-сосудистых заболеваний, а 62 — от злокачественных новообразований. Причем практически все — из той группы, что занимались сексом раз в месяц или менее. Проанализировав полученные данные, эксперты пришли к выводу, что умеренная, но регулярная активность в постели раз в неделю снижает риск преждевременной смерти в среднем на 49 процентов.

Согласно их заключению, активная половая жизнь сокращает вероятность умереть от сердечных болезней на 21 процент, от рака — на 69 процентов, от любой другой болезни — на 48 процентов. При этом специалисты подчеркивают, что «норма» занятий любовью у каждого будет индивидуальной: кому-то необходимы интимные утехи каждый день, а кто-то довольствуется и разом в неделю. Главное, чтобы не реже.