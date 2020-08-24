Можно ли строить отношения втроем без ревности 

В нашем обществе нормой считаются моногамные отношения. Союз влюбленных, состоящий из более чем двух человек, чаще всего вызывает недоумение. Справедливо ли это? Или, может, мы ошибаемся, считая, что втроем невозможно построить нормальные отношения? WMJ.ru решил разобраться в этом вопросе.

Что такое полиамория?

Начнем с простого — терминов. Во всем их многообразии несложно запутаться. Свинг, многоженство, многомужество, полигамия… Что есть что? Полиамория — это немоногамные добровольные этичные отношения, допускающие больше двух участников. Полигамия — понятие близкое, но не тождественное. В таком союзе главенствующее место занимает только один человек. Кроме того, полигамные отношения часто регулируются государством. Полиамория же — это договор участников, которые абсолютно равноправны.

Многоженство и многомужество относятся к полигамии. А о свинге мы уже подробно писали. О том, что это, ты можешь узнать по ссылке.

Нормально ли состоять в полиаморных отношениях?

Если на ум приходит такой вопрос, то стоит спросить себя: «А что такое норма?» «Норму», как полагаем, определила просто традиция, к которой мы привыкли. Но это не значит, что нуклеарная семья единственно верный союз, к которому все должны стремиться. Нужно помнить, что каждый из нас личность с набором индивидуальных черт, так что для удовлетворения наших потребностей требуются разные ресурсы. Кому-то достаточно одного человека, а кто-то счастливо живет с двумя или даже с большим количеством партнеров.

К слову, Общество научных исследований сексуальности выяснило, что 81% людей хотя бы раз фантазировали о немоногамных отношениях. Да и разве редки случаи, когда человек любит и того и другого? Другое дело, что они не состоят в тройственном союзе.

Доктор философских наук и автор книги «Полиаморы по соседству» Элизабет Шефф сравнивает отношения с меню.

Моногамия — это блюдо, которое пользуется особой популярностью в меню, но есть и другие, как полиамория, которые просто менее востребованы в обществе,

— говорит Шефф. Это очень простое, но такое понятное объяснение для тех, кто все еще отрицает нестандартные отношения.

О плюсах и минусах полиамории мы поговорили с когнитивно-поведенческим психологом и секс-терапевтом Еленой Васильевой

Трудно судить о том, могут ли быть такие отношения успешными или не успешными (как трудно судить и о моногамных отношениях: все очень индивидуально). Исследований в области полиамории не так много. Однако я хочу сказать, что если это устраивает всех участников отношений, происходит с согласия каждого, то такой союз вполне может стать гармоничным. А теперь поговорим о плюсах и минусах отношений.

В отношениях втроем гораздо больше любви и секса, больше заботы, общения, поддержки. Создать гармонию втроем сложнее, чем в паре. Однако, если у вас получилось, вам повезло. Это значит, что в ваших отношениях с партнерами по-настоящему глубокий уровень доверия.

Самая очевидная проблема — ревность. Желание быть единственным у своего партнера абсолютно естественно. Чтобы делить любимого человека еще с кем-то, нужно быть более продвинутым в духовном плане, а иногда и идти на внутренний конфликт с самим собой. Однако зачастую такой конфликт не проходит для человека бесследно. У него могут появляться соматические нарушения в виде слабости, нарушения сна, депрессии.

Как бы то ни было, каждому самому выбирать, с кем и как ему проживать жизнь. Даже если это просто эксперимент, пусть он оставит яркие воспоминания!

Еще больше о ревности и других мифах о полиаморах

1. Полиаморы никогда не ревнуют

Некоторые думают, что полиаморные отношения не такие глубокие, поэтому его участникам не знакомо чувство ревности. Это миф! Ревность — качество, присущее и полиаморам и людям, предпочитающим моногамные отношения. Говорить, что полиаморы никогда не ревнуют, значит, обесценивать искренность их отношений. Никто не застрахован от этого чувства.

2. Полиамория — это оправдание измены

Все дело в том, что понятие измены для всех людей совершенно разное. Для кого-то неприемлемо, если партнер будет смотреть порно. А кто-то легко отнесется к тому, что его/ее вторая половинка поцеловал (а) другого человека. Каждая пара сама устанавливает для себя правила.

Более того, в жизни полиаморов тоже существуют измены. Есть вероятность, что человек изменит своим двум или трем партнерам. И это далеко не редкость. Полиамория — это не открытые отношения.

3. Полиаморы боятся обязательств

Наоборот, у полиаморов больше ответственности перед своими партнерами, потому что он отвечает не перед одним человек, а перед несколькими.

4. У полиаморов другие ценности и моральные ориентиры

Многие считают полиаморов распущенными, развратными и безнравственными людьми. Однако их система ценностей мало чем отличается от тех, кто предпочитает моногамию. Для полиаморов также важна верность в отношениях, любовь и уважение. Они не ограничиваются дуальными союзами не из-за похоти, а из-за своих внутренних потребностей разделить чувства с двумя или даже тремя партнерами.

5. Они просто любят секс втроем

Совсем необязательно. Некоторые полиаморы занимаются сексом по двое. Кроме того, полиамория — это не только про интимную связь. Это прежде всего про чувства!

Личный опыт

Британский таблоид Daily Mail рассказал об истории полиаморного трио. 29-летняя Шайенн Барнс и 34-летний Джеймс Чорман из Техаса (США) прожили вместе больше года, перед тем как решились попробовать отношения втроем. Инициатором была Шайенн, которая поняла, что она бисексуальна. Девушка предложила Джеймсу найти девушку, которая стала бы членом их семьи. Выбор пары пал на коллегу Шайенн Джоэл.

Теперь они живут все вместе под одной крышей, а с ними их пятеро детей. У каждого из них есть ребенок от предыдущего брака, и у Шайенна с Джеймсом есть две общие дочери. Теперь Шайенн хочет, чтобы Джоэл забеременела от Джеймса.

Многие противники полиаморных отношений считают, что это плохо влияет на детей. Однако научно это не было доказано. Шайенн, Джеймс и Джоэл не согласны с этим мнением. Они, наоборот, говорят, что дети очень быстро освоились с этой ситуацией и быстро приняли новых членов семьи. Они рассказывают, что в школе им даже завидуют, так как они получают больше подарков и любви.

О ревности в отношениях Шайен, Джеймс и Джоэл даже не упоминают. Они любят друг друга в равной степени.