В РФ выросло количество разводов после самоизоляции

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В России выросло количество разводов после самоизоляции 

Lenta.ru и ещё 10 5 часов назад
После снятия режима самоизоляции в России зафиксирован рост количества разводов. В июне в стране зафиксировали 45,9 тысячи разводов, что в 2,5 раза превышает майские показатели, но почти соответствует июню 2019 года. Об этом во вторник, 25 августа, пишут «Известия» на основе данных Росстата.
Согласно данным статистики, в целом в первом полугодии 2020 года число разводов существенно снизилось — на 34,7 процента — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако при рассмотрении статистики по месяцам видно, что снижение пришлось на период действия режима самоизоляции. Оно началось в марте, а пик падения приходится на апрель. В мае наблюдалось небольшое увеличение, а уже в июне произошел резкий всплеск — число разводов возросло до 45,8 тысячи, почти достигнув прошлогодних показателей.
Как пояснил изданию замруководителя Росстата Павел Смелов, такая тенденция продолжится в июле, поскольку люди могли принять решение о разводе в период самоизоляции, а реализовать свои намерения в июле. Он уточнил, что полная картина влияния самоизоляции сложится только к концу года.
Психолог Инна Корягина объяснила, что не все семьи смогли справиться с жизненными трудностями, возникшими на фоне пандемии и введенных из-за нее ограничений, многие конфликты и противоречия обострились и вышли на поверхность.
Ранее аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza провела исследование и выяснила, что количество браков в апреле снизилось на 40,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как число разводов сократилось на 74,4 процента.
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Любовь , Видео , Другое , Павел Смелов , Росстат , газета "Известия"
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