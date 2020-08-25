Женские изюминки, от которых мужчины без ума

Конечно, у каждого мужчины свой вкус: кому-то нравятся высокие и статные девушки, на которых прохожие то и дело обращают внимание, а кому-то по душе миниатюрные, скромные и почти незаметные.

Однако есть небольшие детали, которые по-настоящему сводят мужчин с ума. О них сегодня и поговорим. Счастливой обладательницей чего являетесь вы? Пишите в комментариях!

Непослушные локоны

Легкий объем, выбивающиеся из-за ушей локоны, задорный взгляд из-под непослушной челки — мужчины обожают видеть девушек с такими волосами. Здесь нет чопорности, строгости и холодной красоты, наоборот, от таких девушек веет авантюризмом, детской непосредственностью и чувством юмора. С ними можно быть самим собой и не бояться косых взглядов.

Тонкие запястья

Мужчины просто сходят с ума от тонких и хрупких женских запястий! Пышные бедра и длинные ноги — это чудесно, но что действительно завораживает, так это женские руки. Многие признаются, что особенное чувство заботы и нежности к женщине возникает именно тогда, когда в крупную мужскую ладонь попадает легкая и миниатюрная женская ручка.

Балетная стопа

Изящный изгиб подъема, чуть удлиненная стопа с небольшими пульсирующими венками и гибкими пальцами — многие мужчины питают особенную слабость к таким женским ножкам. Девушки, имеющие такие стопы, кажутся сильными, но очень податливыми, яркими и творческими.

Лебединая шея

Тонкая, длинная, точеная шея — признак здоровья и сексуальности. Правильно подчеркнутая прической и одеждой, ухоженная и утонченная, она становится предметом вожделения для представителей сильного пола, и, надо сказать, понятно почему!

Ровная осанка

Сложно найти человека, которому эстетически нравится сутулость. Она просто никому и никогда не идет! А девушкам тем более. Другое дело: ровная спина, развернутые плечи, легкий наклон головы. Осанка важна и для всего образа в целом, и для вашего здоровья.