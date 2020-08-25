«Сделала аборт, хотя долго пыталась забеременеть» 

В рубрике "Прошу совета" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы с моим мужем женаты уже больше десяти лет, а в отношениях состоим около двенадцати. Через год после свадьбы оба поняли, что готовы стать родителями, и вскоре я действительно забеременела и родила дочку. Беременность, на удивление, прошла довольно спокойно.

Через четыре года, когда малышка подросла, мы решили завести второго ребенка. На протяжении полугода все наши попытки не увенчивались успехом, и тогда мы обратились к специалисту. Врач сказала нам, что ставить диагноз бесплодие еще рано, и нужно попробовать хотя бы еще несколько месяцев. Наконец чудо случилось, и я забеременела, но на шестой неделе случился выкидыш. Мне было очень тяжело в эмоциональном плане. Только благодаря родственникам и близким друзьям мне удалось справиться с утратой. Но внутри меня все равно поселился страх, что я больше не смогу иметь детей.

Еще через несколько бесплодных попыток мы успешно сделали ЭКО. У нас получилось только три эмбриона, и один из них все же прижился. И спустя некоторое время тест на беременность показал заветные две полоски, однако время для прибавления в нашей семье оказалось неудачным. У мужа обнаружили опухоль в головном мозге, а моей зарплаты едва хватало на его лечение и на то, чтобы прокормить нас с дочерью. И в тот момент я приняла одно из самых сложных решений в своей жизни — сделать аборт.

Больше забеременеть мне не удалось, но это вовсе не значит, что я не счастлива. Муж выздоровел, а дочь уже подросла и готовится к поступлению в четвертый класс. Все идет так, как и должно.