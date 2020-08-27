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Невеста отказала лучшей подруге в приглашении на свадьбу и объяснилась 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Невеста не пригласила лучшую подругу и объяснилась
Фото: Globallookpress.com
Пользователь Reddit с ником thataintfairtome объяснила, что близкий человек является лесбиянкой и есть одна веская причина для нее не присутствовать на церемонии. В комментариях многие согласились с доводами юзера.
По словам невесты, свадьба запланирована на 2021 год и пройдет в родной стране — в Иране.

«Там я родилась, и хотя жила в США с детства, хочу выйти замуж именно на родине», — добавила пользовательница.

Thataintfairtome рассказала, что в настолько религиозном государстве крайне нетерпимо относятся к людям гомосексуальной ориентации.

«Мы с женихом довольно либеральны во взглядах, как и мои родители. Но о всех родственниках и людях в Иране я такого сказать не могу», — заметила она.

Ее лучшая подруга Сара хотела прийти на церемонию вместе со своей возлюбленной Анной. Подруга невесты крайне негативно ответила на отказ. По ее мнению, СМИ крайне негативно показывают страны Ближнего Востока и Иран на самом деле не такая плохая страна. Знающая о реалиях родины автор поста постаралась убедить подругу, что для нее есть реальный риск оказаться в тюрьме.
В итоге Сара призвала пользовательницу сыграть свадьбу в США. Однако та не намерена менять планы и сделает все, как было задумано заранее. В комментариях многие посчитали ее опасения оправданными и поддержали это решение.
«Я перешла на эту запись, чтобы осудить тебя, но ты совершенно права. Если Сара не понимает рисков для нее и партнерши, то она живет в сказочном мире», — написала alicesheadband.
Ранее 28-летний мужчина поделился историей о том, как запретил своей матери приходить на его свадьбу. Такое решение он принял после того, как женщина узнала, что невеста является трансгендером.
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