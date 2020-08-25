Люби, но не подходи: почему секс уходит из трендов 

Какие препятствия стоят на пути к активной интимной жизни миллениала?

Казалось бы, у современной молодежи просто не может быть проблем с интимной жизнью, хотя бы потому, что секс стал максимально доступен, о чем не могли мечтать предыдущие поколения.

И все же психологи бьют тревогу — сексуальная активность людей в возрасте от 18 до 34 почти вполовину снизилась, если сравнивать с количеством сексуальных контактов их родителей. Мы решили разобраться, в чем же причина повального отказа от секса в XXI веке.

Все ли в порядке с самооценкой?

Если для мужчины сексуальный аспект жизни больше связан с физиологией, то женщине необходимо настроиться в первую очередь эмоционально. С развитием социальных сетей появилось огромное количество популярных людей «из народа» — блогеров, которые порой транслируют невероятную картинку, с которой простому обывателю трудно себя сравнить, особенно когда речь идет о женщине.

Как результат — проблема с самооценкой, которая вытекает в проблему с либидо.

Кажется, что только идеальный кумир из ленты «Инстаграма» достоит внимания такого же идеального партнера, молодые люди начинают стесняться вещей, которые на самом деле не имеют для партнера такого уж большого значения, придумывают все новые недостатки, искать сексуального партнера в таких условиях, как вы понимаете, уже не остается сил и желания.

Как к этому относятся родители

Наверняка вы не раз слышали, как детей ваших знакомых, которые уже на пороге университета: «Ну что, когда женишься/замуж выйдешь? Пора уже». Родители нередко отвечают: «Успеет еще, сначала — образование и карьера».

Вроде бы все логично, однако пока «ребеночек» живет по такой схеме, интерес к сексуальной стороне жизни практически исчезает, ведь он не должен разочаровать родителей, которые мечтают о блестящей карьере своего ребенка. Как итог — сексуальный опыт откладывается в долгий ящик.

Неудачный первый опыт

Как известно, первый сексуальный контакт оставляет огромное впечатление, особенно если речь идет о женщине. Мужчины переживают неудачу чуть легче. Конечно, редко кто может вспомнить первый раз, затаив дыхание, однако излишняя грубость, отсутствие понимания между партнерами могут оставить крайне неприятные воспоминания. После такого сложно решиться на новый контакт.

Доступность сексуальных услуг

Если лет двадцать назад приходилось вытаскивать себя из дома, чтобы попытать счастья на дискотеке или в кафе, сегодня познакомиться с человеком можно не выходя из дома — при большом желании уже через пару часов новый знакомый может за вами заехать и отвезти «на кофе». Секс перестал быть чем-то возбуждающим интерес — все знают, чем закончится свидание.

Естественно, молодые люди не испытывают желания лишний раз собираться, чтобы встретиться с человеком, которого они вообще не знают, тратить на него время, хотя вместо этого можно провести вечер так, как им того хочется.

Интим уже вышел из списка развлечений, наоборот он требует определенной подготовки, причем по большей части моральной. Миллениалы не хотят тратить время на процесс, который может оказаться не таким приятным и интересным, как им того хотелось бы.