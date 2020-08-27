Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что случится с твоим телом, когда ты перестанешь заниматься сексом 

Kdpconsulting.ru и ещё 2 1 час назад
Что будет с телом, если прекратить заниматься сексом
Фото: Kdpconsulting.ru
Если ты прекратишь заниматься сексом (сплюнь три раза через плечо), твое тело непременно отреагирует на это. И не лучшим образом, между прочим. Отказ от секса — это нехорошо, однозначно. А вот и пять неприятностей, которые последуют за периодом сексуального воздержания.
Гормоны, выделяющиеся во время секса, помогают организму выстоять в период стресса. Вот почему регулярная доза сексуального удовольствия особенно полезна людям, жизнь и работа которых связаны с высоким уровнем тревожности. Это также объясняет, почему многие из нас используют секс как способ выпустить пар.

Если секс помогает справиться со стрессом, то что произойдет, если секса не будет?

Очевидно, что стресс будет атаковать организм, который, в свою очередь, останется без защитного механизма. Недавнее исследование в биологической психологии показало, что люди, которые живут полноценной сексуальной жизнью, имеют более низкое кровяное давление и более стойко воспринимают стрессовые события по сравнению с теми, кто сексом не занимается.
Регулярный секс связан с повышением эффективности функционирования иммунной системы.
В одном исследовании было обнаружено, что люди, которые занимались сексом на регулярной основе (не реже одного раза в неделю), имели более высокий уровень иммуноглобулина, который, как известно, повышает устойчивость организма к болезням.
Секс = сильная иммунная система, а это значит, что ты будешь меньше болеть.
Факт: чем больше ты занимаешься сексом, тем больше его хочется, и наоборот — к отсутствию секса женщина тоже привыкает довольно быстро.
Этот эффект является залогом того, что ты не станешь, как мартовская кошка, бросаться на первого встречного, но отсутствие желания может стать серьезным препятствием к поиску нового партнера.
После длительного периода воздержания возвращаться к активной сексуальной жизни будет не так уж просто, а все из-за угасшего либидо. Могут возникнуть проблемы с выделением естественной смазки, а также некоторый психологический барьер, который также придется преодолеть.
Для того, чтобы окончательно не потерять тягу к сексу, нужно регулярно мастурбировать. Это поможет также сохранить естественные реакции организма на возбуждение.
Регулярная сексуальная активность повышает функцию гиппокампа — области мозга, которая тесно связана с памятью. Ученые считают, что повышенная сексуальная активность может даже обратить вспять эффекты старения мозга.
Во время секса мозг производит новые нейроны, которые помогают ему в обработке информации и ее запоминании. Больше секса — лучше думает голова.
Видео дня. Как Газманов женился на супруге Мавроди
Kdpconsulting.ru: последние новости
Курортный секс: в чем сок? Курортный секс: в чем сок? Недостаток секса грозит представителям сильного пола смертью — заявляют ученые Недостаток секса грозит представителям сильного пола смертью — заявляют ученые Наука выявила неожиданную идеальную разницу в возрасте между мужчиной и женщиной для наиболее крепких отношений Наука выявила неожиданную идеальную разницу в возрасте между мужчиной и женщиной для наиболее крепких отношений
Женский форум 6
Любовь , Здоровье , Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что за срамота? Прикройте прелести»
«Что за срамота? Прикройте прелести»
Ким Кардашьян снялась в трусах и была обругана
Ким Кардашьян снялась в трусах и была обругана
Троянова запила после суицида своего сына
Троянова запила после суицида своего сына
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Открыты секреты безупречной чистоты белья
04:46
Открыты секреты безупречной чистоты белья
Дом и сад
Звезды, угробившие карьеру одним высказыванием
10:01
Звезды, угробившие карьеру одним высказыванием
Звёзды
Что на самом деле продают под видом морского коктейля
02:31
Что на самом деле продают под видом морского коктейля
Еда Здоровье
Комнатные цветы, которым не место в квартире
04:13
Комнатные цветы, которым не место в квартире
Дом и сад Здоровье
Россиянам рассказали о радиации в абрикосах
20:00
Россиянам рассказали о радиации в абрикосах
Еда Здоровье
Экономные способы изгнать колорадского жука с дачи
02:54
Экономные способы изгнать колорадского жука с дачи
Дом и сад
Шепелев будет платить за учебу сына миллионы
02:54
Шепелев будет платить за учебу сына миллионы
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение