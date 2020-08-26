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Стресс и еще 5 причин низкого либидо и как улучшить качество сексуальной жизни 

Passion.ru 6 часов назад
6 причин низкого либидо
Фото: Passion.ru
Британский сексолог Трейси Кокс раскрыла 6 ситуаций, которые женщины принимают за признаки низкого либидо.
Эксперт заявила британскому онлайн-порталу Daily Mail, что хороший интим — важнейшая составляющая жизни пары, потому так важно, чтобы ничто не омрачало его.
«Мы часто думаем, что не хотим секса, но чаще всего это не так. Мы просто не хотим того секса, который у нас есть сейчас», — пояснила она. Так что же женщины чаще всего принимают за низкое либидо, но на самом деле это не так.
Первая из них — неправильное выражение своих истинных желаний. У многих женщин есть сексуальные фантазии и предпочтения в сексе, но они часто слишком стесняются рассказать партнеру, что их действительно заводит, боясь его обидеть или получить осуждение. Но этот подход в корне неверен. Избавляйтесь от него. Еще один сковывающий фактор — беспокойство о своем теле.
Многие стесняются себя и своих несовершенств, а, как показывают исследования, существует значительная связь между тем, как вы относитесь к своему телу, и всеми факторами, связанными с интимной близостью: возбуждением, желанием, оргазмом, частотой половых контактов и т.д.
Уверенность в собственной сексуальной привлекательности означает, что у вас гораздо больше шансов получить удовольствие. Потому помните, вам не должно быть стыдно за свое тело.
Третий фактор — несовместимость в сексе. Если то, чем вы занимаетесь в постели, не вызывает у вас трепета и возбуждения, вряд ли вы захотите это повторить. Кому-то нравится медленный и чувственный секс, кому-то нужна романтика и томные взгляды, а кто-то предпочитает пожестче, и очень важно, чтобы ваши стили совпадали. Для этого разговаривайте со своим партнером о том, чего вам хочется, а чего нет, благодаря этому качество вашей интимной жизни улучшится в разы.
Четвертый — отсутствие оргазма. Согласно исследованию, только 39% женщин испытывают оргазм со своим партнером. Однако, если у вас нет его, то и стимула заниматься сексом гораздо меньше. Возможно, причиной отсутствия кульминации является одна из причин, озвученных выше, потому срочно постарайтесь решить эту проблему.
Кроме того, на уровень либидо всегда влияют стресс и депрессия — это классические убийцы желания. После начала пандемии коронавируса 44% американцев отметили, что секс стал менее частым и приносящим удовольствие, потому важно выйти из этого состояния, ведь в сексе важно чувствовать себя расслабленным.
И последняя причина — мужчины и женщины по-разному возбуждаются. Мужчинам свойственна большая спонтанность, эрекция происходит быстрее.
А женщине на раскачку нужно больше времени, им важна прелюдия. Однако большинство почему-то уверено, что высокий уровень либидо — это когда секса хочется всегда, но это совершенно не так.
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