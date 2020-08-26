Россиянки объяснили, в чем «сок» курортного секса

В преддверии отпуска я решила затронуть такую тему как секс на курорте. У тебя было ощущение, что секс во время отдыха кажется куда более ярким и насыщенным, чем дома в спальне (ну, или хотя бы на кухне)? Если ты отдыхаешь с мужчиной, отпуск несомненно делает вашу сексуальную жизнь горячее. А если ты находишься на курорте, не будучи обремененной отношениями, то курортный роман и хороший курортный секс (можно и без романа) — это то, что украсит твой отдых. Попытаемся разобраться, почему тебе и твоему партнеру (кем бы от тебе ни был) секс на отдыхе кажется более страстным и так запоминается.

Если ты решишь заняться сексом на пляже или в воде, на качелях или на подоконнике, распахнув окно первого этажа — об этом забудут окружающие через 10 минут. Во-первых, им нет до тебя никакого дела. Во-вторых, большинство молодежи жаждет приключений и новых локаций для секса не меньше тебя. Никто не будет снимать вас с партнером для youtube — вы всё-таки не Бекхемы.

Путешествие встряхивает, выдергивает из привычной жизни. Ты знакомишься с новыми местами и даже чувствуешь себя по-новому. Психологи сравнивают такой эффект с сексом в гостиничном номере, за пределами которого как бы остаются все привычки и комплексы. Сексуальная свобода делает жизнь более насыщенной и яркой.

Быть в путешествии — это быть вдали от рабочих стрессов, отчетов, начальства и домашней бытовухи в виде грязной посуды. И чем более вы с партнером расслаблены, тем больше у вас шансов на страстный секс, не отвлекаясь на бытовые обязанности и рабочие вопросы в скайпе. В отпуске секс лучше хотя бы потому, что ничто не мешает им просто наслаждаться.

Может, ты мечтаешь о сексе вчетвером, но живешь в маленьком городке и не хочешь, чтобы все соседи, коллеги и продавщицы в «АТБ» знали о твоих сексуальных похождениях. Отдых вдали от дома — это то место, где можно воплотить самые смелые твои фантазии. Ведь все, что случилось в отпуске — остается в отпуске.

Ты находишься в совершенно незнакомом, новом для тебя месте, где все в новинку — от еды и постели до людей и природы. Это создает приятное волнение и даже легкое возбуждение, и это очень способствует хорошему сексу. На отдыхе мы больше открыты и лучше воспринимаем все нас окружающее, в том числе и секс, потому как во время отдыха мы готовы к новым приключениям и впечатлениям везде и каждую минуту. И локации не ограничиваются спальней, что уже прекрасно.

Главное, что нужно помнить: что секс в водоемах — это не самая удачная затея и что презервативы продаются во всех аптеках и в большинстве магазинов. Удачного отдыха и прекрасного секса!