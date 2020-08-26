Как часто можно заниматься сексом на самом деле

Занятия любовью — вещь сугубо индивидуальная. Одна пара практикует секс несколько раз в день, другая — пару раз в неделю, третья — 1-2 раза в месяц. Все зависит от желания, настроенности, ситуации и… возраста. Как часто можно заниматься любовью в конкретном возрасте знают сексологи. По их мнению, промежуток 15-30 лет характеризуется гормональным взрывом и активным познанием собственной сексуальности. Это то время, когда у парней и девушек практически одинаковые желания и возможности. Они спокойно могут заниматься сексом несколько раз в день.

Тем, кому за 30, сексологи рекомендуют заниматься любовью 3-4 раза в неделю. Это как раз тот период, когда женщина максимально раскрывается и испытывает более яркий оргазм. Несмотря на то, что занятия любовью происходят реже, становятся намного лучше. В данном случае все решает качество, а не количество.

40-летние и 50-летние вполне могут остановиться на еженедельном сексуальном времяпрепровождении. Как правило, такие пары нуждаются хоть и не в частом, но достаточно ярком сексе — с преобладанием длительных прелюдий и ролевых игр.

Тех, кому за 55 тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ведь в это время у них наступает вторая молодость. Таким парам рекомендуется заниматься сексом не чаще одного раза в 7-10 дней.

Рекомендации рекомендациями, а все зависит от вашего желания. Не считайте возраст помехой для занятий сексом. Любите, доставляйте друг другу удовольствие и радуйтесь жизни.