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Как часто можно заниматься сексом 

Kdpconsulting.ru 4 часа назад
Как часто можно заниматься сексом на самом деле
Фото: Kdpconsulting.ru
Занятия любовью — вещь сугубо индивидуальная. Одна пара практикует секс несколько раз в день, другая — пару раз в неделю, третья — 1-2 раза в месяц. Все зависит от желания, настроенности, ситуации и… возраста. Как часто можно заниматься любовью в конкретном возрасте знают сексологи. По их мнению, промежуток 15-30 лет характеризуется гормональным взрывом и активным познанием собственной сексуальности. Это то время, когда у парней и девушек практически одинаковые желания и возможности. Они спокойно могут заниматься сексом несколько раз в день.
Тем, кому за 30, сексологи рекомендуют заниматься любовью 3-4 раза в неделю. Это как раз тот период, когда женщина максимально раскрывается и испытывает более яркий оргазм. Несмотря на то, что занятия любовью происходят реже, становятся намного лучше. В данном случае все решает качество, а не количество.
40-летние и 50-летние вполне могут остановиться на еженедельном сексуальном времяпрепровождении. Как правило, такие пары нуждаются хоть и не в частом, но достаточно ярком сексе — с преобладанием длительных прелюдий и ролевых игр.
Тех, кому за 55 тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ведь в это время у них наступает вторая молодость. Таким парам рекомендуется заниматься сексом не чаще одного раза в 7-10 дней.
Рекомендации рекомендациями, а все зависит от вашего желания. Не считайте возраст помехой для занятий сексом. Любите, доставляйте друг другу удовольствие и радуйтесь жизни.
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