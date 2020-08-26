Дмитрий Дибров рассказал о своей сексуальной жизни

Ведущий Дмитрий Дибров
признался, что после инсульта в его рюмке не спиртное, а таблетки. Супруга ведущего Полина признается, что муж очень напугал ее своим внезапным недугом. Все это время она не отходила от благоверного, успевая заботиться и о нем, и о троих сыновьях. Шоумен счастлив в этом браке уже много лет. Несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте, у супругов нет проблем во взаимопонимании, а также в интиме. «В постели все только заканчивается. Начинается секс задолго до постели», — рассказал Дибров Лере Кудрявцевой
в шоу «Секрет на миллион». Правда, на других женщин Дмитрий все-таки иногда заглядывается. «Конечно, обращаю внимание! Я же не импотент!» — отмечает Дибров. Дмитрий Дибров с женой