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Дмитрий Дибров рассказал о своей сексуальной жизни

Kdpconsulting.ru
26 августа 2020
Женский форум
Ведущий Дмитрий Дибров признался, что после инсульта в его рюмке не спиртное, а таблетки. Супруга ведущего Полина признается, что муж очень напугал ее своим внезапным недугом. Все это время она не отходила от благоверного, успевая заботиться и о нем, и о троих сыновьях. Шоумен счастлив в этом браке уже много лет. Несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте, у супругов нет проблем во взаимопонимании, а также в интиме. «В постели все только заканчивается. Начинается секс задолго до постели», — рассказал Дибров Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». Правда, на других женщин Дмитрий все-таки иногда заглядывается. «Конечно, обращаю внимание! Я же не импотент!» — отмечает Дибров. Дмитрий Дибров с женой
Дмитрий Дибров рассказал о своей сексуальной жизни
Фото: Kdpconsulting.ruKdpconsulting.ru
Из-за недавних проблем со здоровьем ведущему «Кто хочет стать миллионером?» пришлось изменить давние привычки. «Кондратий меня хватил. Вот если я раньше поднимал тост с рюмкой, в которой был алкоголь, то теперь эта рюмка наполнена пилюлями», — рассказал Дмитрий
В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой Дибров также расскажет об отношениях с родственниками и признается, скольких женщин он сразил своим интеллектом. Съемочной группе передачи «Секрет на миллион» Дмитрий покажет, что находится в секретной комнате их с Полиной дома на Рублевском шоссе. Дмитрий Дибров с женой
Дибров не устает повторять, что его супруга — самая привлекательная. «Думаю, любой муж считает, что женат на самой-самой, но у меня есть документальное подтверждение. На самом деле трудно было первые тридцать лет, когда дети рождались по залету. А потом решил: что мог — сделал, надо бы ребятишек. Все появились по желанию — в нужное время и в нужном месте. Растут в особняке, учатся в крутой школе», — рассказывал Дмитрий.
Шоумен не планирует отмечать выход на пенсию за границей. «Что я потащусь в это Монако? Чего я там не видел?» — отмечает он.
Женский форум
Любовь,Дмитрий Дибров,Лера Кудрявцева,
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