В Сети обсудили забавные происшествия во время секса

Пользователи Reddit обсудили самые забавные происшествия, которые случались с ними во время секса. Своими историями юзеры поделились под постом rhino1003.

Автор треда рассказал, что однажды, занимаясь оральным сексом со своей девушкой, поперхнулся ледяным кубиком, который держал во рту. Мужчина так запаниковал, что сбросил с себя партнершу, в результате она упала на пол. Он добавил, что после случившегося они вместе смеялись до слез.

«Моя кошка напала на ногу моей девушки, когда мы занимались сексом. Я сперва подумал, что она испытала оргазм», — признался capricorn40.

«Однажды, когда я занималась сексом с парнем, его кошка запрыгнула на кровать, легла рядом и начала смотреть… Я бы предпочла, чтобы она напала на мою ногу», — написала UpstairsDeer в ответ.

Некоторые пользователи поделились воспоминаниями о непроизвольных физиологических реакциях. Один из юзеров рассказал, что его жена случайно громко рыгнула, когда кусала его за сосок. Другой отметил, что однажды уснул прямо во время секса со своей девушкой.

«Она всегда очень громко кричала. Однажды соседи вызвали полицию, потому что решили, что я ее бью. Сказал полицейским, что слушал хеви-металл», — поделился meatsack681.

Ранее в августе пользователи Reddit поделились способами, которые могут помочь людям стать привлекательнее. Один из юзеров порекомендовал не стесняться своих несовершенств, потому что попытки скрыть их только показывают неуверенность в себе. Другой заметил, что смелость, честность, способность преодолеть свои страхи, а также хорошие коммуникативные навыки делают человека привлекательнее.