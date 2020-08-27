Как достичь сквирта в сексе

Считается, что сквирт (или женская эякуляция) — венец удовольствия в сексе, и если ты испытала этот момент на себе, то ты однозначно счастливица. Так ли это на самом деле? И стоит ли тратить свои силы на то, чтобы заполучить сквирт? Разбираемся вместе!

Сквирт в порно и в жизни

Порнография — самый простой способ узнать все о сексе. Но стоит ли доверять эротическим фильмам? Особенно со словом «сквиртинг» в заголовке? Этот вид порно, по данным Pornhub, занимает лидирующие позиции с 2013 года. Хотя на экранах мы уже 7 лет видим сквиртинг, знаем мы о нем по-прежнему довольно мало. Может, нас просто обманывают? Многие сексологи уверяют, что сквирт совсем не драматичный фонтан, а всего лишь небольшая струйка. Так что достичь эффекта, который ты видела в порно, вряд ли получится. Что на самом деле мы видим в фильмах для взрослых, нам рассказала психолог и сексолог Инна Глуз-Широкова.

В порно партнер просто надавливает изнутри на мочевой пузырь. Это и является причиной эффектного разбрызгивания. В теле женщины нет других «резервуаров» для скопления такого большого объема жидкости.

Инна Глуз-Широкова

психолог, сексолог

Но если все это лишь уловки, то что же такое на самом деле сквирт? Разбираемся!

Что такое сквирт

Сквиртом принято называть все жидкости, которые выделяются во время секса. Однако это не совсем верно. Сквирт — это выделение прозрачной или прозрачно-беловатой жидкости из женской уретры. Помимо этого, существует еще женская эякуляция. Это выделения в виде густой молочно-белой субстанции, которая внешне очень похожа на сперму. В них обоих, кстати, содержится глюкоза и фруктоза. В чем-то эти жидкости схожи по составу.

Во время женской эякуляции жидкость вытекает из парауретральных желез (их еще называют железы Скина). Как правило, ее довольно немного: от 3 до 15 миллилитров (примерно 3 чайные ложки).

В результате обе жидкости — из уретры и желез Скина — смешиваются. Поэтому происходит путаница в наименованиях. Все выделения называют сквиртом, но теперь ты знаешь, что это не совсем так.

Как вызвать сквирт и женскую эякуляцию

Как мы уже сказали, чаще всего жидкости смешиваются, поэтому на деле ты получаешь разные выделения. Итак, как же их вызвать? Считается, что для этого необходимо стимулировать уретральную губку или так называемую точку G. Иногда (правда, реже) к эякуляции может привести и внешнее стимулирование клитора.

Мы можем тебя расстроить, но «сквиртить» могут не все женщины.

Существует миф, что сквирту можно научиться. И даже есть курсы, обучающие этому «искусству». Большинство сексологов убеждено в том, что есть женщины, которые просто неспособны «сквиртить». Но сквирт и женская эякуляция никак не влияют на степень удовольствия!

Инна Глуз-Широкова

психолог, сексолог

Сквирт/женская эякуляция = оргазм?

Еще раз повторяем фразу сексолога: «Сквирт и женская эякуляция не влияют на степень удовольствия!» Мы не зря дублируем эту мысль. Миф о том, что сквирт порождает совершенно новые и удивительные ощущения, настолько разросся, что уничтожить его, кажется, уже невозможно. Сквирт и/или женская эякуляция никак не связаны с оргазмом.

Дело просто в том, что оргазм и сквирт/женская эякуляция могут происходить одновременно. Это обычно называют струйным оргазмом. Но все может быть и по-другому: жидкости могут выделяться до оргазма. Некоторые вообще не замечают, когда «сквиртят», так что слух про неописуемые ощущения не обоснован.

Для тех, кто решил его добиться

Если ты еще не знаешь, умеешь ли ты «сквиртить» или нет, и хочешь попробовать, даем тебе советы. Итак, как мы уже выяснили, важно найти точку G. Это один из самых действенных способов вызвать женскую эякуляцию. В сексе существуют позы, в которых эта заветная точка стимулируется лучше всего. Какие?

«Догги-стайл, или коленно-локтевая поза». Это одна из самых распространенных поз. Женщина должна встать на четвереньки, а партнер обхватить ее за талию и расположиться сзади. В этой позиции у тебя есть возможность стимулировать свой клитор, так что яркие впечатления тебе в любом случае обеспечены, даже если «струйного оргазма» добиться не получится.

«Наездница наоборот». Это тоже отличная поза для стимуляции точки G. Женщине необходимо расположиться сверху партнера и спиной к нему. Однако в таком положении ты можешь быстро устать. Чтобы тебе было легче, попроси партнера взять тебя за бедра и помочь двигаться.

«Ложки». Эта позиция, помимо эякуляции, обеспечит тебя близким контактом с партнером. Вы должны оба лечь набок и соприкасаться телами.

Если у тебя нет партнера для экспериментов, советуем обзавестись игрушкой. Эти девайсы направлены именно на стимуляцию точки G. Надеемся, они исполнят все твои желания.