Оральный секс за рулем

Что предпримет инспектор ГИБДД , если поймает водителя за непристойным занятием во время движения?

Эксперты рассказали, чем могут обернуться два самых любимых занятия настоящих мужчин.

В первую очередь специалисты отмечают, что подобные развлечения могут нести в себе серьезную опасность. Управление автомобилем все же требует максимальной концентрации на процессе, что сложно сделать, получая удовольствие от своей спутницы.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что историй, когда непристойная шалость кончается трагически, немало. Следствием таких развлечений за рулем могут стать сбитые светофоры, выезды на встречную полосу и столкновения с другими авто.

Правда, получение травм мало кого останавливает. В таких случаях лучшим стопором являются санкции, которые можно получить за опрометчивое поведение.

Эксперты отмечают, что как такового наказания за оральный секс во время движения авто в КоАП не предусмотрено. Однако есть наказания за другие правонарушения, которые могут стать последствиями таких утех.

Например, непристегнутый пассажир. Каждому понятно, что для ублажения своего любимого пассажирке просто придется отстегнуть ремень безопасности. Наказание за такое нарушение прописано в ч 1. Ст. 12.29 КоАП и влечет за собой либо предупреждение, либо штраф в размере 500 руб. Это наказание, которому подвергнется пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности во время движения.

Водителя за неподобающее поведение своей спутницы накажут построже. Согласно ст. 12.6 КоАП наказание обернется штрафом в размере 1 тыс. руб.

Кроме того, выбор наказания во многом зависит от инспектора ГИБДД, попавшегося вам на пути во время сладострастных игр. Не исключено, что сотрудник ГАИ может расценить ваши любовные утехи как «Мелкое хулиганство». А это уже потянет на ст. 20.1 КоАП, в которой описано наказание за нарушение общественного порядка, выраженное в явном неуважении к обществу.

В этом случае и наказание будет серьезнее — штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. либо административный арест сроком до 15 суток.

Эксперты отмечают, что эти наказания, в принципе, все, чем ГИБДД сможет наказать любовную пару. Однако, если автомобиль во время движения при оральных ласках будет ехать по неровной траектории, а то и выезжать на встречную полосу, проезжать красный свет на светофорах, ехать с недопустимым превышением скоростного режима, то интимное развлечение может закончиться серьезными наказаниями.

Однако эксперты добавляют, что самым опасным в таком времяпрепровождении все же остается угроза жизни и здоровью любовников.