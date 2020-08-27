Что общего между женой и водкой 

А жилищный вопрос? Большинство москвичей живут отнюдь не в пентхаусах. Пришлось на 50 «квадратах» и работать, и готовить, и с детьми играть… Да офис раем покажется! Кстати, в рай попадут не все: осенью обещают вторую волну пандемии, а значит, удаленка и сидение взаперти продолжатся. Что делать?

Во-первых, пытаться друг от друга прятаться. Лично я закрываюсь от семьи в комнате-кабинете. Да еще и наушники надеваю. Отвалите все, я в домике! Во-вторых, нужно перестать болтать о всякой ерунде. Мой товарищ резко улучшил отношения с женой после того, как перестал обсуждать ее подруг, соседей, тещу. Поменьше рутины! Лучше обсудить Белоруссию, чем «эту дуру Светку». Третье: само общение тоже лучше дозировать. Еще один мой приятель придумал (точнее, возродил) практику семейных ужинов. Все вечером собираются за столом и рассказывают, что у них было интересного. А днем заняты своими делами и не «сидят на ушах» друг у друга. Хочешь пообщаться? За ужином поговорим! Нам всем нужно как-то научиться ближнего не только любить, но и от него отдыхать. А еще — не грузить.

Отличный, кстати, принцип — «не грузи ближнего своего». Ведь почему супруги разводятся? Потому что они превратили друг друга в сливное отверстие, куда ежедневно выплескивают плохое настроение, нелепые страхи, мелочные обиды. Мы почему-то любим делиться не хорошим, а плохим, не заметили? Вот пришли в гости друзья, с ними нужно о чем-то веселом говорить, чтобы хорошо время провести. А с женой или мужем — только о всяком дерьме: погода дрянь, начальник гад, зарплата маленькая, цены растут.

Дело, наверное, все-таки не в карантине, а в нас самих. Пора немножко подобреть и поумнеть.