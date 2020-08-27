Что можно обсуждать с партнером, а что нет

Психолог-сексолог разбирает, о чем стоит говорить с любимым человеком, а о чем лучше умолчать.

У всех возникают спорные ситуации в отношениях с любимым человеком. Иногда так и хочется задать какой-нибудь вопрос, касающийся прошлого нашего партнера, но мы колеблемся, делать это или нет. Психолог-сексолог и секс-блоггер Лариса Константиниди подробно рассказала, что можно, а что неприемлемо обсуждать в отношениях.

Психолог-сексолог, секс-блоггер Лариса Константиниди:

Важно общаться друг с другом на разные темы, обсуждать личные границы в отношениях, потому что отсутствие обсуждения выливается в конфликты и недопонимания. Когда тема обсуждения касается двух партнеров, то обсуждать можно все, потому что это то, что происходит между вами и что образует ваши отношения. В самом начале нужно обсудить формат ваших отношений, что вы ждете от них. Может быть, что парень ищет любовь всей своей жизни, а девушка сейчас вообще не настроена на отношения, ей приятен формат секса по дружбе.

Никто это не обсуждает, и когда отношения становятся чуть более серьезными, это приводит к непониманию. Допустим, мужчина говорит, что ему сейчас нужны дети и семья, а девушка может не планировать детей — все это надо обговаривать.

На начальном этапе отношений нужно обязательно обсуждать вопрос контрацепции, половую конституцию друг друга. В начале у нас у всех случается гормональный всплеск, мы хотим друг друга 24/7, но спустя время, когда чувства чуть остывают, мы возвращаемся в норму. Чтобы вообще об этом говорить, нужно что-то знать о себе, поэтому важно уделять время изучению своего тела.

Не менее важно обговорить все нюансы с получением удовольствия в сексе. Обсудить границы, какие практики для вас приемлемы, а какие — нет. Часто все происходит спонтанно во время секса, кто-то решает взять инициативу в свои руки, и потом либо случается прекрасный опыт, что редко, либо возникают неприятные моменты. Необходимо обсуждать вопрос сексуального здоровья, обменяться справками как минимум. Если их нет, стоит пойти вместе сдать анализы. Выяснить, какой способ предохранения вам подходит — гормональный или не гормональный.

Обсуждайте личные границы. Есть люди, которые не любят обсуждать прошлый опыт, но я, например, за то, чтобы знать, по какой причине ваш партнер расстался с прошлой девушкой, чтобы понять больше о человеке. Вдруг они расстались из-за психологического насилия, побоев, вы не знаете и вступаете в отношения с абьюзером. Вообще не стоит обесценивать партнера и его опыт, осуждать там, где вашей оценки не требовалось. Не нужно спускать конфликты и негативные моменты на самотек, потому что сами они не решатся. Важно обсудить, как вы будете действовать в том или ином случае с конфликтом, потому что иногда лучше разойтись на время, остыть и потом обговорить проблему, потому что часто бывает, что ссоры доходят до рукоприкладства, оскорбления, крика, и лучше в этот момент разойтись по разным углам и успокоиться.