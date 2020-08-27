Выяснилось, чем опасен недостаток секса 

После многочисленных экспериментов и клинических испытаний команда ученых сделала вывод, что недостаток секса грозит представителя сильной стати летальным исходом. Исследователи подчеркнули, что длительное воздержание от секса оказывает значительное влияние на физическое, так и на эмоциональное здоровье мужчин.

Оказывается, интимные отношения влияют на множество физиологических процессов в организме мужчины, а длительное отсутствие секса может повлиять на снижение деятельности многих органов в мужском организме и чревато снижение массы тела в несколько раз.

Кроме того, могут наблюдаться некоторые проблемы с нервной системой и психикой, иногда может проявляться даже депрессия.

Известно, что представительницы прекрасной половины не ощущают такой необходимости в сексе и от его недостатка не страдают. Поэтому им непонятно вся сложность, возникающая при длительном воздержании у мужчин.