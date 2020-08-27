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Выяснилось, чем опасен недостаток секса 

Kdpconsulting.ru 3 часа назад
Выяснилось, чем опасен недостаток секса
Фото: depositphotos.com
После многочисленных экспериментов и клинических испытаний команда ученых сделала вывод, что недостаток секса грозит представителя сильной стати летальным исходом. Исследователи подчеркнули, что длительное воздержание от секса оказывает значительное влияние на физическое, так и на эмоциональное здоровье мужчин.
Оказывается, интимные отношения влияют на множество физиологических процессов в организме мужчины, а длительное отсутствие секса может повлиять на снижение деятельности многих органов в мужском организме и чревато снижение массы тела в несколько раз.
Кроме того, могут наблюдаться некоторые проблемы с нервной системой и психикой, иногда может проявляться даже депрессия.
Известно, что представительницы прекрасной половины не ощущают такой необходимости в сексе и от его недостатка не страдают. Поэтому им непонятно вся сложность, возникающая при длительном воздержании у мужчин.
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Любовь
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