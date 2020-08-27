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Пару недель назад муж озадачил меня неожиданным предложением. Мы уже собирались спать, как вдруг он предложил снять хоум-видео, иными словами — запечатлеть на камеру наш секс. Признаюсь, в своих фантазиях я не раз думала об этом, но предложить ему не решалась. С виду я женщина тихая и скромная, но в постели для меня нет никаких табу. К тому же я нередко мечтала примерить на себя роль порнозвезды, пусть и на одну ночь.

Муж установил телефон на штатив и тут же принялся меня раздевать, но этой ночью я решила взять инициативу в свои руки: сдернула с него ремень, сняла штаны, залезла к нему на колени и принялась страстно целовать, опускаясь ниже. Он так возбудился, что начал дрожать! Мне кажется, за пять лет я ни разу не доставляла ему такого удовольствия. Затем наступила его очередь, и тут я начала сходить с ума. В хорошем смысле. Я никогда не была тихой во время секса, но той ночью в какой-то момент мы услышали, как соседи стучаться к нам в дом. Конечно, дверь мы не открыли.

Поначалу я думала, что буду стесняться заниматься сексом на камеру, но оказалось наоборот: я почувствовала себя еще раскрепощеннее. Знала бы я тогда, к чему приведет эта ночь.

Утром муж улетел в командировку на месяц. Отчасти мы и снимали это видео для того, чтобы ему было нескучно вдали от меня. Мне показалось это очень романтичным, но не тут-то было. Спустя неделю я нашла наше хоум-видео в Сети! На своем любимом порносайте!

Тут же прислала ссылку мужу, рассчитывая услышать какие-то объяснения. Оказалось, он отправил наше порно своему другу! Звучит нелепо и странно, но это так. Они поспорили, кто быстрее уговорит жену записать хоум-видео. Но это еще полбеды. Муж-идиот в споре выиграл, вот только его друг после этого выложил ролик в интернет.

Теперь я не знаю, что делать. Боюсь, что его найдет кто-то из моих коллег и расскажет начальству. А я работаю в серьезной фирме, и за такие выкрутасы меня могут сразу уволить. К сожалению, мое лицо на видео отчетливо видно.