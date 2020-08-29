Бросившие мужей россиянки рассказали, что с ними стало

О том "есть ли жизнь после развода" порассуждали россиянки в одном из популярных сообществ в Сети.

Женщины рассказали, как живут после того, как оставили своих мужей после долгих лет брака. "Рамблер" разбирался в эмоциях женщин, переживших расставание с некогда любимыми мужчинами.

Многие женщины, уйдя от мужей, с которыми были несчастливы, буквально почувствовали себя заново родившимися:

"Я ушла спустя 13 лет отношений, 9 лет брака) с дочкой 7 лет 😍 и скажу так, что это самое правильное решение в моей жизни. Не жалею вообще, не вспоминаю даже. У меня выросли прямо крылья после ухода) сейчас живу с мужчиной и очень счастлива 😎 так что, если не ваше, не бойтесь! Все к лучшему…"

"Ушла от мужчины на 4 месяце беременности. Вообще не жалею. Прозрела и ушла. Он думал, что я беременная уж точно не куда не денусь. А я собрала манатки и уехала в другой город. Самое правильное решение в моей жизни…"

"Я ушла от мужа с двумя детьми, было страшно, было даже стыдно, что я просто ухожу потому что не люблю. Ещё и куча добрых людей, ну он же не пьёт, тебя не бьет, детей любит… сейчас трудно говорить о каком то итоге, мало времени прошло. Но я не жалею ни на секунду…"

"Уходила дважды (6 лет отношений и 5 лет брака), в первый раз переживала сильно конечно, недели две может, а во второй чемоданы собрала и … Оба раза ушла от того что чувства прошли, оба раза уходила в никуда, н е к другому мужику, ни о чем не жалею, как у них жизнь понятия не имею. Лошадь сдохла — слезь…"

"Я ушла после 8 лет отношений. Ужасно себя корила, совесть мучала — он тяжело переживал. Но я захотела быть счастливой. А там с ним я счастливой не была. Никаких перспектив, движения вперед, ничего. Постепенно любовь и прошла. Было ужасно страшно сделать этот шаг. Но сейчас могу сказать, что это было самое правильное решение в моей жизни".

Однако у некоторых история с разводом пока не получила счастливый конец:

"Ушла. С грудным ребенком. Долго пытался вернуть. Умер. Осталась жить с чувством какой-то вины что ли… Пять лет одна. В сказки "встретишь еще лучше" давно не верю…"