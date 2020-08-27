Как избавиться от сухости и дискомфорта во время секса

Лучший секс в моей жизни — такую фразу после близости одинаково хотят услышать и мужчины, и женщины. Иногда это зависит от одной маленькой, но важной детали — достаточного количества смазки. Если ее не хватает, секс может получиться не таким искрометным, каким мог бы быть.

Почему смазки не хватает

На образование смазки могут влиять разные факторы, не зависящие от воли женщины, — сложности на работе, бытовые неурядицы, поднадоевшая рутина и еще масса вещей, которые так или иначе вызывают раздражение, тревогу и стресс. Об этом можно и нужно говорить с мужчиной, возможно, достаточно просто продлить прелюдию или сменить обстановку, чтобы испытать новые ощущения.

Также нужно исключить гинекологические заболевания: сухость в интимной зоне может быть одним из симптомов. Обсудите этот момент с гинекологом во время планового визита, специалист назначит необходимые анализы и подберет лечение, если оно действительно нужно.

Выделение естественной смазки могут снижать препараты, содержащие антигистаминные вещества, а также лекарства против астмы. Не все женщины замечают такой побочный эффект, но знать о нем стоит.

Некоторые средства личной гигиены могут вызывать сухость в интимной зоне из-за красителей, отдушек и других агрессивных химических веществ в составе. Во влагалище кислая среда, щелочные гели и мыло с высоким уровнем pH могут нарушать вагинальную микрофлору и приводить к той самой сухости, которая все портит.

Важный женский гормон — эстроген — помимо других процессов отвечает и за образование смазки. Количество этого гормона меняется в зависимости от фазы менструального цикла, а также снижается во время беременности, кормления грудью и менопаузы. Это естественные процессы, которых нельзя избежать, но можно приспособиться. Не стоит отказывать себе в удовольствии, тем более, что подходящий лубрикант или гель-смазка помогают бороться с сухостью во время секса.

Партнерский материал

От чего зависит образование смазки

Важное условие — сексуальное возбуждение, причем это одновременно и физиологическая, и психологическая реакция. Женщину влечет к мужчине, включается воображение, исчезают тревожные мысли, в то же время к гениталиям приливает кровь,

сосуды расширяются, а в результате образуется смазка, которая облегчает проникновение и обостряет приятные ощущения в процессе, причем у обоих партнеров.

У одних женщин естественная смазка образуется довольно быстро, кому-то требуется больше времени, чтобы возбудиться. Но иногда бывает так, что вроде бы все прекрасно — расслабленная атмосфера, боевой настрой, внимательный партнер, страстное желание — но смазка выделяться не спешит.

В начале полового акта сухость чувствуют 61%* женщин и 47%* мужчин, но затем это ощущение проходит. Причем 15%* женщин и 17%* мужчин так к этому привыкли, что воспринимают небольшую сухость во время секса как нормальное явление, не пытаются это изменить и вообще не думают, что это можно как-то исправить.

Зачем нужен лубрикант

Партнерский материал

Смазки способствуют облегчению процесса и усилению приятных ощущений буквально с первой фрикции. Только 22%* девушек готовы продолжать прелюдию, пока не выделится достаточное количество естественной смазки. А 32%* так спешат, что считают слюну хорошей альтернативой лубриканту. Но слюна хуже скользит, быстро высыхает, а также содержит бактерии и вирусы, которые могут вызывать развитие инфекции. Кроме того, гель-смазка помогает защитить от микротрещин и микротравм, которые могут возникнуть во влагалище из-за сухости во время секса.

Способствовать уменьшению сухости во время полового акта может интимный гель-смазка Durex® Naturals** , в составе которого 100% натуральных ингредиентов. Он не вызывает аллергию, так как не содержит красителей, ароматизаторов и других веществ, провоцирующих реакцию. Сбалансированная формула на водной основе благодаря пребиотикам поддерживает кожный баланс, обеспечивая приятное скольжение. Благоприятный уровень pH не изменяет микрофлору влагалища. Интимный гель-смазка увлажняет кожу, долго не высыхает, при этом не липнет, легко смывается и не оставляет пятен, а также подходит для использования с латексом и секс-игрушками. Нежный гель-смазка создан, чтобы сделать моменты близости волнующими и незабываемыми.

Не нужно стесняться обсуждать с партнером собственную интимную жизнь, и, если секс можно сделать лучше, зачем терпеть дискомфорт и отказывать себе в заслуженном удовольствии?

* По результатам проведенного ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» опроса в социальной сети ВКонтакте. Количество респондентов — 540 женщин и 517 мужчин. Июнь 2020 года.

** Нейчуралз