Изучено влияние порно на отношения

Американский психолог Дэвид Ладден (David Ludden) опубликовал на портале Psychology Today результаты исследования, изучавшего влияние просмотра порно на любовные отношения.

В исследовании приняли участие 200 гетеросексуальных и гомосексуальных пар. Каждый участник согласился в течение 35 дней вести специальный дневник. Для научной работы нужно было каждый день отмечать, смотрели ли они порно, насколько они были удовлетворены отношениями с партнером, хотели ли бы они заняться сексом и был ли совершен половой акт.

В результате выяснилось, что просмотр роликов для взрослых никак не связан с удовлетворенностью отношениями. «Не было никаких доказательств, что из-за порно люди чувствуют себя менее счастливыми рядом со своим партнером или что с помощью порно они компенсируют возникшие в отношениях недостатки», — объяснил Ладден.

Кроме того, исследователи обнаружили, что женщины смотрят порно реже, чем мужчины, а также чаще занимаются сексом в те дни, когда они интересовались роликами для взрослых. При этом вероятность того, что за просмотром порно последует секс, у гетеросексуальных мужчин ниже, чем у гомосексуальных.