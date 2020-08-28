Что ждать от секса по дружбе 

Многие люди смотрели голливудский фильм «Секс по дружбе» с Милой Кунис Джастином Тимберлейком . Это романтическая история о том, как развиваются взаимоотношения двух людей, которые рассчитывали на встречи без обязательств.

Подобные ситуации происходят и в жизни. Неудачные отношения, разочарования в людях, отсутствие времени на серьезные отношения — все это может повлиять на желание человека вступать в серьезный союз. О том, к чему может привести «секс по дружбе» рассказал эксперт в сфере межличностных отношений Андрей Кедрин.

«Само понятие "секс по дружбе" — неоднозначно, поскольку в него, порой, вкладывают разный смысл. Поэтому и реальность такого явления зависит как от мировоззрения партнеров в целом, так и от ожиданий, которые они вкладывают в интимные отношения», — рассказывает спикер.

Люди могут избегать интимных отношений с друзьями по нескольким причинам. Например, есть так называемая «зона привычки», когда человек воспринимается только в конкретной роли — друга. Возможен вариант, что человек может считать себя недостаточно хорошим для секса с другом или подругой.

Плюсы и минусы секса по дружбе

У такого вида отношений есть свои плюсы и минусы. Если говорить о положительных сторонах такой формы взаимоотношений, то следует сказать о доверии. Партнеры друг друга хорошо знают, за время общения у них уже выстроились определенные отношения. Помимо этого, человеку не придется искать партнера для секса — знакомиться, узнавать, проверять, подходит ли он в интимном плане. Еще один явный плюс — это отсутствие обязательств. Партнерам не придется отчитываться о своем местонахождении или времяпрепровождении. Друзьям не придется выстраивать друг другу рамки.

Но, у всего есть обратная сторона.

Один из главных минусов — высокий риск влюбиться в своего друга после продолжительного близкого контакта.

Помимо этого, существует вероятность потерять дружбу. И это перспектива не из приятных, так как «старый друг лучше новых двух». Вообще, у интимных отношений между друзьями есть два пути.

«Секс по дружбе может развиться в стандартные отношения, а может стать и своего рода тупиком. Когда люди не находят себе постоянного партнера, не планируют совместного будущего, и помогают друг другу. В том числе — получить чисто физическую "разрядку"», — рассказал Кедрин.

Конечно, определенный период такие отношения будут удовлетворять обоих партнеров. Но рано или поздно кто-то из друзей захочет большего — завести семью.

«И здесь может возникнуть проблема, потому что менять отношения с другом все же придется. Все хорошее, что у вас было, придется оставить в прошлом. А это всегда болезненный процесс», — резюмировал спикер.

Все люди индивидуальны и вправе выбирать тот формат отношений, который им ближе. Будь это гостевой брак, секс по дружбе или отношения на расстоянии. Главное, чтобы людям было комфортно, а их жизнь была наполнена счастьем.