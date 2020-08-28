Названы самые курьезные ситуации в московских загсах

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева

"Мы собрали нештатные ситуации, которые чаще всего встречаются в органах ЗАГС… Самый частый случай — это когда жених говорит "нет" в шутку или всерьез, мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию", — рассказала Чернышева.

Она добавила, что есть ситуации, когда врывается прежний любимый человек невесты, редко врываются бывшие возлюбленные жениха, а мужчины активно вмешиваются в церемонию и пытаются убедить невесту, что она ошиблась.

Чернышева рассказала, что часто на свадьбах человеку может стать плохо и случиться инсульт.

"На эти случаи есть четкие указания, что прежде всего — жизнь и здоровье, и церемонию нужно останавливать… У нас даже есть невесты, у которых начинались роды во время регистрации брака. Это случается редко, но беременных невест много, случиться это может всегда… Когда плохо кому-то из гостей, церемония останавливается, вызывается скорая помощь, и потом церемонию можно будет продолжить", — заключила она.