Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах 

РИА Новости и ещё 10 3 часа назад
Названы самые курьезные ситуации в московских загсах
Фото: РИА Новости
Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.

"Мы собрали нештатные ситуации, которые чаще всего встречаются в органах ЗАГС… Самый частый случай — это когда жених говорит "нет" в шутку или всерьез, мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию", — рассказала Чернышева.

Она добавила, что есть ситуации, когда врывается прежний любимый человек невесты, редко врываются бывшие возлюбленные жениха, а мужчины активно вмешиваются в церемонию и пытаются убедить невесту, что она ошиблась.
Чернышева рассказала, что часто на свадьбах человеку может стать плохо и случиться инсульт.
"На эти случаи есть четкие указания, что прежде всего — жизнь и здоровье, и церемонию нужно останавливать… У нас даже есть невесты, у которых начинались роды во время регистрации брака. Это случается редко, но беременных невест много, случиться это может всегда… Когда плохо кому-то из гостей, церемония останавливается, вызывается скорая помощь, и потом церемонию можно будет продолжить", — заключила она.
Видео дня. Россиянам рассказали о радиации в абрикосах
Последние новости
"Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Витамин, который способен остановить размножение коронавируса Витамин, который способен остановить размножение коронавируса
Женский форум
Любовь , Ольга Чернышева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я нашла наше хоум-видео в Сети»
«Я нашла наше хоум-видео в Сети»
Караулова откровенно рассказала об измене жениха
Караулова откровенно рассказала об измене жениха
Дочь Ефремова шокировала откровенным селфи
Дочь Ефремова шокировала откровенным селфи
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
03:01
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Звёзды Любовь
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
03:03
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
Звёзды Дети
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
02:22
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
Дом и сад
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
03:28
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
Здоровье
Стало понятно, как будут работать детские сады
05:47
Стало понятно, как будут работать детские сады
Дети
Кому нельзя есть манку
02:28
Кому нельзя есть манку
Еда Здоровье
Открыты секреты безупречной чистоты белья
04:46
Открыты секреты безупречной чистоты белья
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение