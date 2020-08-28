Почему французский считается самым сексуальным языком

Однозначного ответа на этот вопрос нет, считает Брайан Уастер, лингвист, преподаватель английского языка, блогер и автор контента сайта «День переводчика». По его мнению, этот вопрос слишком субъективен. Большинство опросов, с помощью которых выясняется та или иная особенность языка, в данном случае сексуальность, проводятся в англоязычном мире, говорит Брайан Уастер. А потому, по его словам, в качестве самых сексуальных называются европейские языки.

Чего стоит лишь одно видео, которое называют забавным. Там добровольцев из разных стран просили произнести несколько слов на родном языке. Но поскольку из всех участников эксперимента только представительница Германии произносила все слова с нежностью, а остальные либо грубо, либо в карикатурной форме, не удивительно, что те, кто посмотрел видео, самым сексуальным назвали немецкий язык.

Газета Le Figaro опубликовала данные опроса пользователей приложения по изучению иностранных языков Babbel. В нем приняли участие 15 000 человек. Самым сексуальным они признали французский язык. Вторым стал итальянский, а третьим — испанский. Организаторы пошли дальше и выяснили, представители каких стран участвовали в опросе и кому отдали предпочтение.

Оказалось, больше всего соблазнительным французский язык считают австралийцы (63% опрошенных), итальянцы (47%), американцы (43%). А вот среди самих французов самым сексуальным считают итальянский — 40%, английский (23%) и испанский (18%). Кстати, самым несексуальным в этом опросе был признан польский язык.

Итальянский как самый сексуальный признали и участники другого опроса, который провел Telext Holidays. Ему отдали 54 процента голосов. Вторым стал испанский — с 22%, третьим — английский (10%, четвертым — австралийский английский (8%) и на пятом — греческий (5%). Русскоязычные в опросе не участвовали.

Свой опрос в 2017 году провел и сайт Брайана Уастера. Правда, вопрос там был сформулирован более изящно: какой язык в мире самый трогательный. И опять «победили» французы — 50%, затем шел итальянский — 29%, английский –15% и немецкий с 6%. Проанализировав результаты, организаторы опроса обратили внимание, что в исследовании не участвовали испаноговорящие. После повторного опроса испанский вышел на первое место (48%), а французский стал вторым (32%).

Однако в большинстве опросов лидерство остается все же за французским языком. Преподаватель французского языка и социолингвистики в Университете Лидса Найджел Армстронг считает, что в данном случае срабатывают стереотипы: сексуальные парижские дамы, французская кухня, — все это проецируется на язык.

— Любой акцент — это просто ряд звуков. Объяснение того, почему мы находим французский сексуальным и очаровательным, является культурным и социальным, — говорит Найджел Армстронг.

Однако ученый лингвомир с этим не согласен. Так, профессор Бостонского университета и соавтор психолингвистики Жан Берко Глисон уверен, что в произношении есть несколько качеств, делающих язык привлекательным. В первую очередь, это «отсутствие насилования», когда, по мнению профессора, при произношении в качестве резонатора используется носовая полость. Вторым признаком сексуальности он называет высоту голоса. Мужчины с более низкими голосами всегда считались воплощением мужественности, силы и более привлекательными в сексуальном плане.

Ученые университетского колледжа Лондона провели исследование, в ходе которого выяснили: низкий, хрипловатый и с придыханием голос слушатели связывают с мужчиной высокого роста, крепкого телосложения и отсутствием агрессии. Именно такой является наиболее привлекательным для женщин.

Кстати, мужчины предпочитают женщин с более высоким голосом, однако сами женщины, желая привлечь внимание мужчины, будут говорить более низким голосом, поясняет доцент кафедры психологии колледжа Олбрайта в Пенсильвании Сьюзан Хьюз. А Рене Грант-Уильямс — голосовой тренер уверен, что именно с хриплым голосом мы просыпаемся утром, с ним связан образ спальни, сексуальное желание, смятые простыни, занятия любовью.

Лингвисты в качестве языка, обладающего всеми звуками, которые имитируют дыхание и хриплый голос, называют именно французский. К примеру, звуки «zh» в bonjour и «ch» в chatouiller требуют шепота, дыхания по губам. А трель звука «r» в maîtresse — яркий пример той самой сексуальной хриплости, которую все отмечают в языке Гюго и Мопассана. Сьюзан Хьюз приводит еще один пример эротичности французского: чтобы произнести кульминационный звук «eu», нужно сложить губы так, что они будут похожи на маленький поцелуй.

Ученые колледжа Олбрайта в Пенсильвании считают французский «идеальным фонетическим штормом» для сексуального возбуждения, так как он построен на взаимодействии и слиянии «шепота, ропота, хриплых рычаний, гортанных стонов и нежных очищенных губ».