Два плюс один: как устроить секс втроем

Если тебе захотелось добавить в интимную жизнь вашей пары третьего человека (или тебе лично — присоединиться к другой паре), то как это сделать с максимальным комфортом для всех участников? Четыре женщины с разным опытом секса втроем — Юлия, Евгения, Эмма и Екатерина — рассказывают о тонкостях этого процесса.

1. По интернету познакомиться проще, если стесняешься говорить об этом вживую

Тем более не всегда понятно, что имеет в виду эта конкретная пара в баре. Они просто выказывают тебе свое расположение или на что-то намекают? Юлия: «Вообще не представляю, как решать такие дела лично, предлагать кому-то, с кем уже знаком, это выглядит странно!» Евгения: «В онлайне все находятся на этом сайте с одинаковой целью, нет риска неправильного прочтения сигналов».

2. Возможность порой проявляет себя сама

Екатерина: «Вообще, я искала девушку, но оказалось, что у них с мужем договоренность открывать брак вместе. Он мне тоже понравился, так что я согласилась». Эмма: «Я познакомилась на сайте с парнем, оказалось, у него есть девушка, сначала я думала, что не соглашусь на это, но согласилась, и было хорошо».

3. Нужно обсудить безопасный секс

Причем не только физический, но и эмоциональный аспект. Не стесняйся спрашивать у пары об интимном здоровье и общении друг с другом. Екатерина: «Я всегда смотрю актуальные анализы, мы обсуждаем способы контрацепции и убеждаемся, что никто не начнет ревновать. В общем, все должны быть на одной волне, прежде чем лечь в одну кровать».

4. Проведи пару свиданий

Екатерина: «Встретиться лицом к лицу стоит раза три. В первый раз мы просто знакомимся, во второй узнаем больше друг о друге и целуемся, в третий я встречаюсь с тем из пары, кто мне был меньше интересен, чтобы установить связь».

5. Встречайся в людном месте

Юлия: «Я люблю встречаться там, где вокруг много людей, и предупреждаю друзей, где я и с кем». В непредвиденной ситуации друзья помогут выбраться.

6. Доверяй интуиции

Ты не обязана ни на что соглашаться, если чувствуешь, что тебе это не подходит или люди ведут себя странно.

7. Посмотри кино для взрослых

Из эпизодов, где актеров трое (или больше), можно почерпнуть интересные игры и позы, а также настроиться на то, что будет происходить позже.

8. Не переживай, если реальность будет не похожа на кино

Эмма: «Мужу больше нравилось смотреть на нас. Тем более он старше на 15 лет и не обладает таким запасом энергии, как мы. Но мне очень понравилось».

9. Стоит поискать пару с опытом таких отношений

Особенно если у тебя это будет первый раз. Тогда будет гораздо проще понять, как и когда действовать.

Вы ищете третьего

1. Знакомиться тоже проще онлайн

Эмма: «Можно сразу посмотреть на фото и интересы человека и не тратить время при личном свидании».

2. Обсудите интимное здоровье

Это очень важный аспект, как и контрацепция.

3. Проверьте ревность

Екатерина: «Когда приходишь к паре третьей, беспокоишься только о себе. Когда ты часть пары, приходится думать обо всех троих».

4. Установите границы

Эмма: «Если мы знакомимся на БДСМ-сайте, то очевидно, что все, помимо прочего, интересуются такими вещами. Если нет, очень важно обсудить границы дозволенного при первой встрече».

5. Обсудите, что делать после

Если вы хотите остаться вдвоем после действа, предложите это третьему участнику до начала, а потом вызовите такси. Многим парам хочется сразу обсудить чувства и понять, что понравилось, а что нет.

6. Создайте групповой чат

Тогда все три участника будут иметь полный доступ ко всей информации и не получится так, что кто-то чего-то не услышал.