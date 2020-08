Гаси свет, парень: каким был секс на Диком Западе

Если вспомнить старые вестерны, в голову приходит картинка, где два ковбоя встают друг напротив друга, звучит закадровая музыка, их пальцы подрагивают над револьверами на бедрах, пока кто-то первым не выхватит оружие из кобуры. Перед этим должно прозвучать: «Этот бар слишком мал для нас двоих».

Но чем занимаются эти ковбои за закрытыми дверями? Выжившие, по крайней мере. Об этом — наш материал. 18+

«Когда мне платят, я всегда выполняю свою работу»

Проститутки считались одним из «главных продуктов» городов Дикого Запада. Некоторые из них вели себя именно так, как нам представляется: это были грязные женщины в оборванной одежде, которые носили с собой простыню, чтобы, если что, просто постелить ее на землю, раздвинуть ноги и заработать себе на бренди. В других же городах эта опция представлялась более «благополучной». Проститутки работали в борделях, заправляемых Мадам. Большинство из них были молодыми (моложе 30), необразованными, а некоторые и вовсе неграмотными. Иногда — иммигрантки, а цены на их услуги зависели не только от того, как они выглядели, но и от их национальности и этнической принадлежности. Так, американки оценивались дороже, чем азиатки или мексиканки. Самым большим же спросом пользовались коренные американки и рыжеволосые женщины — они считались самыми страстными. Разумеется, работа проституткой была опасной. На это шли только женщины, у которых не было никаких других альтернатив — другой возможности заработать, кроме как продавать то единственное, что всегда было при них. Эти женщины погибали от болезней, в родах, другие пристрастились к наркотикам и выпивке, которые они принимали вместо обезболивающего. Некоторые совершали самоубийство, а других просто убивали. Джулия Булетт Но были и проститутки, которые делали себе настоящую карьеру. Одной из них была Джулия Булетт (Julia Bulette). Она была одной из первых белых женщин, кто перебрался в Вирджиния-Сити (штат Невада). Какое-то время она была единственной белой женщиной в городе и быстро стала оказывать услуги интимного толка, а вскоре самостоятельно организовала бордель. Он был выполнен в дизайне рококо, хорошо и дорого обставлен и всегда чист.

Она сделала себе имя, обслуживая пожарных и старателей, и считалась ангелом во плоти. Однажды Джулия открыла двери своего борделя для отравившихся старателей, которые выпили отравленную воду. Она самостоятельно ухаживала за ними, пока те не поправились. Джулия прикипела к городу душой и телом и даже отказалась покидать Вирджиния-Сити, когда город атаковали местные племена. Ее часто можно было увидеть на прогулке по городу, при этом она выбирала наряды с большим количеством меха и драгоценностей.

Джулия была жестоко убита в собственном доме в 1967 году, и местная газета назвала это «самым жестоким, возмутительным и омерзительным убийством, которое совершалось в этом городе». Ее похоронили, а за процессией с прозрачным катафалком следовали старатели и пожарные. Когда год спустя ее убийцу удалось вычислить, за его казнью пришел понаблюдать весь город, включая знаменитого писателя Марка Твена

«Я не держал пистолета в руках много лет»: гомосексуальность на Диком Западе Вот сейчас будет сюрприз сюрпризов. Ковбои — если мы не вспоминаем фильм «Горбатая гора» — видятся нам глубоко маскулинными, этакими мачо верхом на лошадях. Свой досуг они проводят у проституток, за выпивкой или игрой в карты. И уж, конечно, заподозрить такого самца в связи с другим таким же самцом — нанести ему тяжкое оскорбление и нарваться на пулю между глаз.

Или нет?..

На самом деле, ковбои не то чтобы рассматривали гомосексуальность как норму, они просто не придавали подобным наклонностям большого значения. Питер Боуг (Peter Boag), историк, председатель в Университете Колорадо, автор книги «Однополые связи» (Same Sex Affairs), написал в своей работе: «В чисто мужском сообществе вступать в однополые отношения не было чем-то из ряда вон выходящим, это было совершенно обычным поведением. Люди, вовлеченные в гомосексуальные отношения, просто не считались гомосексуалами». «Общество, — подчеркивает Боуг, — не разделяло людей на гомосексуалов и гетеросексуалов на протяжении почти всего XIX столетия, только в XX веке сексуальную ориентацию стали разграничивать».

Были места, где женщин не было вовсе, а мужчины проводили там значительную часть времени. Например, рудники. В этих случаях некоторые мужчины брали на себя «традиционно женские роли» как в бытовом отношении, так и в сексуальном.

Эту позицию активно поддерживали авторы статьи «Рай холостяков: общественный мир мужчин в США XIX столетия» (Paradise of Bachelors: The Social World of Men in Nineteenth-Century America). В ней говорится: «Без присутствия женщин и без того нечеткий водораздел между гомосоциальностью и гомосексуальностью (который разграничивает несексуальную мужскую связь от сексуального контакта) становится еще более размытым. Традиционные взгляды на „нормальные“ гендерные роли приходилось пересматривать. Мужчины могли вести себя открыто в отношении эротических связей с другими мужчинами. Когда старатели из Энджел Кемп в калифорнии танцевали друг с другом, часть из них танцевала женские партии, надевая юбки поверх штанов и тем самым подчеркивая свою женскую роль». Но никто не называл их «геями». Самого слова не существовало вплоть до 1868 года.

У нас, в США, минета нет

Кажется, что оральный секс был известен людям еще с древних времен (вообще-то, да), но для брутальных ковбоев это удовольствие оказалось слишком… французским. Профессор Университета Джорджа Вашингтона Чэд Хип (Chad Heap), автор книги»Сексуальные и расовые вопросы американской ночной жизни, 1885−1940″ (Slumming: Sexual and Racial Encounters in American Nightlife, 1885−1940), объясняет, что минет или фелляция считались в среде американцев чем-то слишком уж иноземным.

Даже проститутки выступали против такого рода контакта, предпочитая работать другими частями тела и насмехаться над женщинами, которые не возражали против орального секса.

«Да, я слышал о поганой шлюхе по имени Чарли Принцесска… Неужели это ты?» Историк Питер Боуг также рассказывает, что и сам был удивлен, обнаружив огромное количество рассказов, где один из героев занимался кросс-дрессингом, то есть переодевался в одежду противоположного пола. И если понять, зачем женщины носили мужскую одежду, легко, то зачем это делали мужчины…

Но случаев, когда мужчины «становились» женщинами — множество. Боуг признается, что»к чему я был не готов, так это к огромному количеству историй, как мужчины носили женские платья".

Приватность? Нет, не слышали Маленькие дома, большие комнаты — в таких условиях жили американцы Дикого Запада. Так что в семье было в порядке вещей спать на одной кровати с собственными детьми, а то и со старшими родственниками.

Как же тогда заниматься сексом? Заработать больше денег. На самом деле, секс как интимная практика, для которой необходимо уединение, стал таковым сравнительно недавно, во времена Реформации, под влиянием таких людей, как Мартин Лютер . До этого же уединение могли себе позволить лишь те, у кого были на это средства.

Культура изнасилования Пожалуй, самый грустный факт в этой истории: у женщины был не такой уж богатый выбор, чем можно заняться в жизни. Она могла стать медсестрой, учителем или проституткой. Женщины считались «вторым сортом», и эта убежденность создавала благодатную почву для изнасилований. Женщинам было известно, что насильника никогда не станет искать полиция, так что большая часть из них хранила молчание.

Нэнси Уильямс, кризисный работник, говорит: «За последние 150 лет мы перешли от парового двигателя к реактивному, пересели с лошадей на самолеты, мы больше не пользуемся удобствами на улице, а выбираем позолоченную сантехнику, но прогресс, которого добились женщины, защищая себя от сексуальных домогательств, никак не соответствует скорости развития технологий».