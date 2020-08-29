Вопрос — можно ли заниматься сексом в воде, актуален для тех, кто уже пресытился обычной, традиционной любовью и желает попробовать чего-то нестандартного. Что ж, почему бы и нет! Но надо знать все опасности нового развлечения. Их мы и рассмотрим.

Секс в воде: «за» и «против»

Человек — странное и интересное существо. Сначала он желает просто отношений с противоположным полом, потом, когда подходящий объект найден, и отношения длятся ни год и ни два, ему видится во сне что-то такое, что даже трудно сказать — одним словом, экзотика.

Наверное, поэтому некоторые и задаются вопросом — можно ли заниматься сексом в воде? Конечно, не последнюю роль в деле сексуального воспитания нации играют зарубежные фильмы, в которых красивые актеры любят друг друга прямо в водопаде. В этом смысле вспоминается фильм «Коктейль» с неувядающим (а тогда еще и совсем молодым) Томом Крузом . Но, может быть, это только кажется таким уж незаурядным? Чем в действительности могут грозить любовные утехи в воде?

Аргументы «против»:

Загрязненность водоемов, рек и морей. Если грязь или какие-либо бактерии попадут во влагалище женщины, то она еще долго будет вспоминать этот опыт, но не из-за замечательных результатов, а из-за неприятных ощущений. Контрацепция в воде затруднительна. Знаменитый секс на пляже может быть не таким уж чарующим занятием на практике, потому что песок — это очень неприятный сосед, даже если он набился в штаны, а что будет, когда он попадет в более укромные места? Можно и привести и другие аргументы, но хватит и этих.

А вот аргумент «за» тут только один: романтический эстетизм. Если человек хочет новых ощущений, то он способен на любые эксперименты.

Читатель в отчаянии решит, что ответ на вопрос — можно ли заниматься сексом в воде, уже дан, и он однозначно отрицательный. Нет, спокойствие, только спокойствие!

Воду можно использовать, но как площадку для прелюдий, а основное действо лучше перенести все же на обычную кровать, желательно больших размеров.

Любовь под водой возможна?

Вы знаете, что большую часть времени люди советов не слушают, причем никаких и не от кого. Поэтому для тех, кого не убедили предыдущие доводы, мы продолжаем. Итак, еще один животрепещущий вопрос — можно ли заниматься сексом под водой? Конечно, можно. Но тут арсенал сильно ограничен. О полноценном акте речи не идет, это скорее любовная игра с элементами орального секса. Не надо думать, что мужчины только в выигрыше, ибо и кавалер, при желании, может порадовать даму.

Правда, повторимся, это довольно неудобно. Но безумству неудовлетворенных своей обычной сексуальной жизнью людям не страшны никаких преграды. Так что вперед, к победе!

Безопасность секса в воде

Разумеется, тех, кто хочет водных процедур не со своих многолетним партнером, интересует и вопрос — можно ли забеременеть, занимаясь сексом в воде? И на него ответ положительный.

Причин здесь две:

Во время любовных игр в воде презерватив может соскочить, а мужчина, охваченный страстным желанием, просто не почувствует, что секс из защищенного превратился в незащищенный.

Сперматозоиды хитры, они могут использовать среду, то есть воду и пробраться внутрь женщины, а потом всем будет сюрприз.

Стоит ли рисковать?

Не так-то и прост вопрос — можно ли заниматься сексом в воде, не так ли?

Для любителей экзотики есть компромисс — секс в душе или ванне

Тем, кто совсем расстроился, сообщаем: не время впадать в отчаяние. Вдалеке от курортов, можно найти радость соития в воде.

И главное: человека совершенно не интересует, можно ли заниматься сексом в морской воде, потому что последняя от него далеко. Но если кого-то действительно волнует море в качестве постели, то пусть помнит: слизистая может не обрадоваться соли. Но оставим это.

Сейчас нас интересует только одно: можно ли именно в воде познать радости секса, пусть и у себя дома? Да. Ответ положительный. И это самый безопасный способ, речь, конечно, о душе или ванне.

Правда, в душе можно поскользнуться и что-нибудь сломать себе или партнеру, но разве это цена за хороший оргазм? Тем более всегда можно принять меры предосторожности, например, постелить на пол душевой кабины коврик, который не скользит.

Конечно, самым лучшим в этом смысле выходом будет ванна с джакузи, но это не бюджетный вариант.

Другими словами, заниматься сексом в воде, конечно, можно (и даже под водой), но такая любовь сопряжена с рядом трудностей. Если человек готов их преодолеть, то вполне вероятно он испытает нечто новое и неизведанное или же разочаруется.