Если вы хотите приобрести совершенно новый чувственный опыт, то, экспериментируя с различными способами прикосновений, можно доставить своему партнеру такое разнообразие потрясающих физических ощущений, которых раньше он не испытывал.

Кожа, которая представляет собой самый пространный орган нашей связи с внешним миром, усеяна тысячами тончайших нервных окончаний, напрямую связанных с «центрами удовольствия». Предлагаемые нами сексуальные техники представляют собой вариации эротических игр, которые усиливают сексуальное влечение, увеличивают чувствительность кожи и высвобождают усиливающие удовольствие эндорфины.

Согрейте его страстью

Подвергая один из участков тела мужчины тепловому воздействию, вы усиливаете чувствительность этой эрогенной зоны к прикосновению. Это может быть любая эрогенная зона. Тепло временно поднимает температуру этой области, а значит, способствует приливу к ней большего количества крови. В свою очередь это надолго усиливает ответную реакцию кожи на прикосновение.

Как это сделать?

Для первого раза вы можете попробовать согреть наиболее чувствительные участки партнера своим дыханием. Можно «обдышать» своим горячим дыханием и все его тело, почти касаясь губами кожи.

Для более смелого эксперимента используйте горячую воду. Помните только, что вода не должна быть слишком горячей, небольшой разницы температур вполне достаточно. Поставьте чашку с горячей водой возле кровати. В момент любовной прелюдии наберите в рот немного воды и, задержав ненадолго во рту, проглотите. Затем проведите горячим языком по его эрогенным зонам. Можно также не глотать воду, а ласкать партнера, удерживая ее во рту. Для этого глоток должен быть совсем маленьким.

Большие участки тела можно согреть с помощью специальных лубрикантов или простого нейтрального геля. Перед тем, как начать массаж подержите тюбик в горячей воде, а потом разотрите небольшое количество смазки в ладонях. Преимущество специальных лубрикантов в том, что, чем дольше вы их втираете, тем сильнее они нагреваются.

Охладите его пыл

Каким бы противоречивым это ни казалось, но, охлаждая эрогенные зоны партнера, также можно значительно подогреть его сексуальное желание. Нервные клетки откликаются даже на малейшее изменение температуры. Прикладывая холод к одному участку тела, вы запускаете цепную реакцию, которая отзовется электрическими брызгами по всему телу, вплоть до кончиков пальцев. Кроме того, холодные ощущения способствуют более быстрому возникновению эрекции. Еще одно из преимуществ «ледяной» любовной игры — она заряжает мужчину дополнительной энергией и значительно продлевает половой акт.

Как это сделать?

Самый простой метод охлаждения — продувание влажных от лизания зон. Но наибольший эффект дает прикладывание льда. Примером для подражания может служить эротическая сцена в одном из фильмов: женщина проводит кубиком льда по всему телу мужчины, начиная от горловой впадинки, далее по животу и внутренней стороне бедер, а затем в обратном направлении.

Можно обвести льдом круги вокруг сосков. Или просто немного подержите кубик льда во рту, а затем поласкайте партнера ледяным языком. Только не начинайте любовную прелюдию сразу со льда. Для того чтобы прочувствовать всю полноту ощущений, мужчина должен быть уже достаточно разгорячен.

Пощекочите его нервы

Попробуйте продлить удовольствие от сексуальной прелюдии с помощью своеобразного массажа: легких дразнящих прикосновений по всему телу. Для активизации сексуальной энергии можно использовать щекотание перышком, вашими волосами, мехом, легкие покусывания и почесывания. Чем менее предсказуемыми будут ваши манипуляции, тем лучше. Предвкушение едва ощутимых прикосновений рождает сексуальный голод, который выразится в более интенсивном оргазме.

Как это сделать?

Обратите внимание на следующие места: плечи, внутреннюю поверхность бедер, спину, ступни, грудь. Вы также с удивлением обнаружите, что на коже у человека гораздо больше эрогенных зон, чем вы до сих пор предполагали: внутри ушных раковин и на их поверхности, все укромные уголки шеи, особенно там, где начинаются волосы, кожа вокруг сосков мужчины, внутренняя сторона предплечья, ягодицы, подколенные впадины и задняя сторона бедер, ладони и особенно местечки между пальцами. Все эти участки кожи отзывчиво реагируют на прикосновение ваших волос или на нежную щекотку перышком.

Покажите ему, кто в постели хозяин

Некоторые мужчины любят, когда женщина иногда ведет себя в постели немного агрессивно. Это ассоциируется с сексуальным желанием и безудержной сексуальностью. Психологи утверждают, что дозированное насилие помогает женщине освободиться от комплексов и страхов. Главное — не перестараться.

Как это сделать?

Один из примеров «грубой игры» — связывание рук партнера. Это излюбленный прием режиссеров эротических сцен, например Пола Верхувена в «Основном инстинкте». Сюжет чрезвычайно удобен для копирования: кровать есть у всех, а белый шелковый шарф от Hermes легко заменяется любой другой галантерейной продукцией.

Во время любовной прелюдии можно также провести ногтями по всему телу партнера. И не бойтесь применить чуть больше давления: кожа мужчин толще и грубее женской, поэтому они могут (и хотят) перенести чуть больше грубой силы. Не бойтесь сильно держать мужчину за волосы, направляя его голову туда, куда вам нужно. На скальпе очень много нервных окончаний, поэтому потягивание за волосы высвобождает эндорфины — гормоны удовольствия.

Этого лучше не делать:

Не чередуйте одновременно лед и тепло при одном и том же сексуальном акте. Секс должен быть либо «горячим», либо «холодным».

Не прикладывайте лед непосредственно к мужским гениталиям.

Не пользуйтесь при любовной игре горячим воском, как иногда советуют. Он вызывает слишком сильное раздражение кожи, а иногда и воспаление.