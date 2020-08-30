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Добрачный секс — под запретом: 5 мифов о сексе, которые мы помним со школы 

Kdpconsulting.ru 4 часа назад
5 мифов о сексе, которые мы помним со школы
Фото: Kdpconsulting.ru
В обычной школе теме секса уделяется минимальное количество времени: стыдливое «изучите эти параграфы самостоятельно» на уроках биологии и, может быть, один урок о противостоянии насилию. Тем не менее в школьные годы мы узнаем немало информации об этой стороне человеческой жизни, и нередко это — стереотипы. Вспомни, что ты думала о сексе в подростковом возрасте!

Секс до брака — это грязно и отвращает от тебя будущих партнеров

Объяснение этого сопровождается емкими метафорами вроде «будешь как использованная жвачка». На самом деле в безопасном сексе по обоюдному согласию нет ничего плохого, а унижение людей, которые занялись сексом до брака, теперь считается сексуальным притеснением.

Секс бывает только между мужчиной и женщиной

На самом деле это, конечно, не так.

Секс до брака вызывает венерические заболевания

Вовсе нет. Секс без презерватива повышает шансы на инфекцию, но статус при этом никакого значения не имеет.

Из-за болезни у тебя не будет новых партнеров

Большинство венерических заболеваний не только поддается лечению, но и не представляет опасности для будущих партнеров. А вот замалчивание и осуждение в этом вопросе — лишнее.

Секс до брака не позволит добиться успеха в жизни

В формулу успешной жизни включены высшее образование, хорошая работа, семья и дети. Но важно помнить, что к цели можно идти разными путями, и добрачный секс этому уж точно не мешает.
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