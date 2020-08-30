Зачем для секса нужно стоп-слово 

Если ты когда-либо интересовалась темой БДСМ или жестких игр в постели, то наверняка читала и о важности стоп-слова. Вот все, что нужно знать об этом элементе взаимоотношений. Что это такое?

Стоп-слово — это слово, которое превращается в сигнал к окончанию любых жестких игр (бондаж, дисциплина, садизм, мазохизм).

Нет, для этого не подходит «стоп»: оно слишком часто используется в разных ситуациях и может быть неправильно воспринято партнером. Например, на самом деле ты не хочешь останавливаться, а хочешь его на что-то переключить.

Наличие стоп-слова очень важно и не зависит от степени близости с партнером. Это лучший способ получить максимум удовольствия без неприятных ощущений, физических или эмоциональных. Люди, которые обходятся без них, подвергают себя ненужному риску. А зачем рисковать, если можно сделать все по правилам?

Светофор

Удобно пользоваться обозначениями цвета, как на светофоре.

Красный — стоп. Это значит, что партнер тут же должен прекратить делать то, что делает. Пригодится, если тебе не нравится, кажется, что все зашло слишком далеко, или ты не хочешь продолжать.

Желтый — замедлиться. Ты на грани физического дискомфорта или не можешь выдержать такой темп.

Зеленый — можно продолжать. Тебе все нравится.

Популярные варианты

Не нравится цветовая схема? Можно придумать что-то другое. Например, произносить имя-отчество партнера или случайное слово. Среди популярных вариантов: банан, вишня, супермен, научный термин, фамилия политика.

Основные правила

В хороших отношениях очень важна коммуникация, а для БДСМ — особенно. Доверительная атмосфера, взаимное согласие, способность слушать и слышать — без этого не обойтись.

В новых отношениях стоит договариваться каждый раз и помнить стоп-слово. Тогда будет меньше проблем!

Стоп-слово пригодится в любой ситуации, когда ты чувствуешь дискомфорт. Например, его шлепки перестали нравиться, у тебя заболел живот, хочется сменить позу.

Стоп-слово — это приказ остановиться немедленно, и им не стоит пользоваться просто так. Его должны знать оба партнера, чтобы чувствовать себя уверенно.

А если нельзя говорить?

В играх с запретом на звуки (например, с кляпом во рту) должен быть жест или другой сигнал, который заменит стоп-слово. Например, два щипка подряд, несколько морганий или гудение определенного мотива. Стоп-слово — это твой спасательный круг, и даже если он никогда не пригодится, пусть будет поблизости!