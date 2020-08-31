9 поучительных историй о сексе на работе 

«Мы с коллегой были одного возраста, и чем больше общались, тем лучше я понимала, что у нас много общего. Мы начали проводить вместе обеденные перерывы, ходили гулять и становились все ближе. Но мы оба были тогда в отношениях, поэтому никто не делал первого шага. Однажды он начал писать мне сообщения о том, что всегда мной восхищался. Я ответила тем же. Он сообщил, что несчастен в отношениях, а я — в моих, и мы начали флиртовать. Мы стали задерживаться на работе, чтобы побыть вдвоем. Потом я сменила работу, мы прекратили общаться и поняли, что несчастны из-за этого. Теперь мы официально вместе, он сообщил об этом коллегам, и никто не удивился, все очень порадовались за нас»,