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9 поучительных историй о сексе на работе 

Kdpconsulting.ru 45 минут назад
Тайные поцелуи в туалете или быстрый секс за водяным кулером — идеи, которые могут показаться привлекательными. Но на самом деле вы запросто можете оказаться лицом к лицу с боссом или выдать себя всему офису. Поэтому во многих компаниях существует запрет на отношения на работе. Вот что вспоминают люди о романах в офисе (и как это потом отразилось на их работе).

«Я была хостесс, а он — директором ресторана. Мы часто флиртовали, и все наше общение имело сексуальный подтекст. Однажды я приехала к нему домой, и все сложилось так, что мы быстро оказались в постели. Договорились держать это в секрете. На следующий день на работе все было как обычно. Но мне было немного стыдно, поэтому я рассказала обо всем коллеге. Она сказала, что все в порядке. А потом я узнала, что она-то как раз и встречается с боссом, причем довольно давно, и поэтому он и хотел сохранить в тайне этот инцидент! В общем, с работы пришлось уйти»,

— Анна, 24 года.

«У меня случилась интрижка с начальником на новогодней вечеринке (как банально!). Мы флиртовали всю ночь, а когда все разъехались, долго сидели и общались. Я несколько раз спросила его, точно ли ему это надо, ведь у него жена и дети. Он ответил, что да, и мы поехали на такси ко мне. Секс был ужасен. Я думала, что сделала ужасную ошибку и разрушила карьеру. Он написал мне через пару дней, и я ответила, что не хочу все повторять. Он воспринял все нормально, но это сделало наши отношения странными, мы начали избегать друг друга. Я переживала и никому ничего не говорила. Я ушла с работы спустя пару месяцев. Сейчас все это выглядит забавно, но повторения я точно не хочу»,

— Лера, 27 лет.

«Мы с коллегой были одного возраста, и чем больше общались, тем лучше я понимала, что у нас много общего. Мы начали проводить вместе обеденные перерывы, ходили гулять и становились все ближе. Но мы оба были тогда в отношениях, поэтому никто не делал первого шага. Однажды он начал писать мне сообщения о том, что всегда мной восхищался. Я ответила тем же. Он сообщил, что несчастен в отношениях, а я — в моих, и мы начали флиртовать. Мы стали задерживаться на работе, чтобы побыть вдвоем. Потом я сменила работу, мы прекратили общаться и поняли, что несчастны из-за этого. Теперь мы официально вместе, он сообщил об этом коллегам, и никто не удивился, все очень порадовались за нас»,

— Настя, 22 года.

«Я встречалась с коммерческим директором компании, в которой стажировалась. Поначалу я думала, что все будет дико и прекрасно, но кто знал, что семь лет спустя мы будем жить вместе и планировать свадьбу! Причем мы оба до сих пор там работаем»,

— Алена, 30 лет.

«Мы с коллегой работали над рекламным кейсом, который надо было сдать завтра, и задержались допоздна. Мы и так тесно общались, поэтому все произошло само собой. Было здорово, плюс мы придумывали всякие сексуальные шутки и потешались над ними. А потом он перевелся в офис в другом городе, и все закончилось. Думаю, если бы остался, это было бы здорово»,

— Вероника, 25 лет.

«У меня был роман с коллегой, и мы уединялись в санузле. Однажды нас застукал начальник, когда мы занимались сексом у раковины. На мне не было белья, коллега был без штанов, а удивленный вопль босса слышал, наверное, весь офис. Я сменила работу и больше не собираюсь заводить романы с сотрудниками!»

— Оля, 27 лет.

«В ресторанном бизнесе романы коллег — практически норма. С одним парнем мы часто выпивали после работы, а однажды занялись любовью в машине. Это был секрет. Потом я прошла диспансеризацию и узнала, что у меня ВПЧ. Я спросила его об этом (Заметим, что тестов на ВПЧ у мужчин пока не существует. — Прим. ред.). К тому же оказалось, что он встречается с еще одной нашей коллегой! В общем, потом мы общались только по рабочим вопросам»,

— Вера, 24 года.

«Он довольно долго подбивал ко мне клинья, и в какой-то момент у нас начался страстный роман, который мы ото всех скрывали. Но однажды я случайно нашла его в соцсетях и увидела, что все это время он встречался с другой женщиной! Я сразу оборвала все связи, он пытался меня вернуть, пришлось послать куда подальше»,

— Лариса, 27 лет.

«Я работаю в фармацевтической компании, и однажды мы с коллегой воспылали друг к другу любовью и начали встречаться. Полгода спустя начальница заметила это и рассказала буквально всем. Народ пошутил и забыл, а мы до сих пор вместе!»

— Аня, 26 лет.
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