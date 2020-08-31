Что делать, если вам стало скучно в отношениях 

Скука в отношениях может возникнуть, даже несмотря на большую любовь. Если ты или твой партнер захандрили, бояться не стоит — это не означает, что вам пора расстаться. Просто наступил один из периодов, который вам надо пережить.

Иногда скука бывает обоюдной, иногда нет. И важно заметить момент, когда кто-то из партнеров начал испытывать это чувство. Про себя ты точно узнаешь, а про вторую половинку? Не всегда ведь он/она признается в этом. Эксперт по отношениям Юлия Ланске рассказала, по каким признакам определить, что твой партнер заскучал.

1. Он не пытается тебя рассмешить

Самый простой способ сделать девушку счастливой здесь и сейчас — рассмешить ее. Если мужчина уже давно не дурачится мило перед тобой, не сыплет вашими общими фирменными шуточками и чаще серьезен в общении, чем легкомысленно-весел, это может быть явным показателем того, что он больше не пытается впечатлить тебя. Ему безразлично твое мнение о нем, а это явно тревожный признак.

2. Его раздражают прикосновения

Вплоть до неприятного поеживания. Людям всегда хочется прикоснуться к объекту обожания: погладить, приласкать, поцеловать. Если мужчина по какой-то причине резко перестал это делать, а также неохотно принимает физический контакт от тебя, скорее всего, его тело перестало отвечать на сигналы твоего.

3. Твои вредные привычки теперь его не раздражают

Разлюбивший мужчина уже мысленно собирает чемоданы. Ему чихать на то, какой несовершенной ты можешь быть, потому что он больше не желает изменить тебя.

4. Твой телефон молчит

В последнее время он звонил тебе несколько раз в неделю или даже несколько раз в день, а теперь его звонки поступают все реже и реже. В мессенджерах больше нет интересных заметок от него, веселых картинок, хотя ты видишь, что он онлайн. И если раньше хотя бы раз в день он развлекал тебя тем, что нашел на просторах Сети, а сейчас нет, возможно, он делает это для кого-то другого.

5. Он не хочет строить планы на будущее

В его планах нет места для тебя. И совсем не обязательно, что это планы на совместную жизнь. С таким же нежеланием он может строить планы на следующее воскресенье.

6. Он произносит определенные фразы

Например, «Ты достойна лучшего мужчины», «Мне нужно побыть одному», «Как мне все это надоело», «Я устал от тебя», «Отстань», «Я занят, у меня дела, перезвоню потом». Все эти высказывания с его стороны указывают на отсутствие у него желания быть в твоей компании. Так или иначе, он ищет повода, чтобы улизнуть.

7. Ты его раздражаешь

Все, что ты делаешь, вдруг становится «не так». Даже то, что ему раньше нравилось. Былая признательность сменилась на ворчание по поводу и без, и с каждым разом его раздражительность усиливается.

8. Романтические порывы, страсть и секс сошли на нет

Теперь от него не дождешься ни комплимента, ни подарочка, чего уж говорить про бурную ночь страсти! Вместо всего этого он предпочитает чатиться с кем-то или помногу проводить время с друзьями.

Конечно, все перечисленные признаки не могут быть гарантом того, что мужчина хочет порвать с тобой. Но, если хоть одна из этих красных лампочек уже загорелась, не жди, пока засияет вся гирлянда. Действуй — и вот с чего лучше начать!

Почему партнеру может стать скучно

1. Ты вкладываешь в отношения больше, чем он

Такое происходит, когда ты пытаешься рулить в отношениях, ставишь себя выше партнера, занимаешь лидирующую позицию. Да, возможно, ты реально сильная женщина и тебе вот так сразу трудно позволить кому-то взять на себя бразды правления в отношениях. Но если ты расслабишься и позволишь ему хотя бы иногда руководить, то увидишь, что наслаждаешься отношениями и новой динамикой «власти».

Твои действия

Не дави на партнера, отложи костюм охотницы и госпожи на дальнюю полку, а лучше пропади ненадолго с радаров, и пусть он слегка напряжется. И еще перестань баловать его, словно дитя малое, контролируя каждый шаг и бегая за ним с ложкой или носовым платком.

2. Ты занимаешь собой все пространство вокруг партнера

Это может показаться странным, но существует такое понятие, как слишком много близости. Когда ты с ним на конфетно-букетной стадии, это естественно — хотеть проводить как можно больше времени с любимым. Однако важно помнить, что расстояние — ключ к сохранению ваших отношений. Подумай об этом так: он не сможет скучать по тебе, если вы видитесь 24/7. Вместо этого он будет скучать… с тобой.

Твои действия

Создай здоровое пространство в ваших отношениях. Каждому нужно время для себя или для того, чтобы пообщаться с друзьями или семьей. Можно поговорить с партнером и узнать, какое временное и физическое пространство ему нужно для свободы. Смею предположить, что в стремлении ежечасно быть с любимым ты и сама в чем-то пренебрегала собой и личными интересами. Восстанови связь с друзьями, займись фитнесом, начни новое хобби, развивайся. Тут уж точно будет не до скуки!

3. Новизна сменяется обыденностью

Когда вы слишком долго находитесь в отношениях, новизна, само собой, пропадает. Вы уже знаете друг друга вдоль и поперек, читаете мысли друг друга и угадываете желания. В какой-то момент это может надоесть.

Твои действия

Поражай любимого неожиданными поступками, образами и интригующей коммуникацией — старая добрая стратегия Шахерезады сработает и у тебя, поверь!

Что вам предпринять вместе

Отношения похожи на сад, который требует постоянного ухода. Представь, что кризис и скука — это просто засуха, с которой надо справиться. Прежде всего тебе и твоему партнеру надо признать, что у вас что-то не так. Без этого дальнейшая работа над отношениями невозможна. Поговорите о том, что вы чувствуете и что планируете дальше делать. Возможно, один из вас не захочет бороться со скукой. Что ж, в таком случае ничего не получится. Надо, чтобы усилия прикладывали оба.

Как можно бороться со скукой? Попробуйте найти себе общее занятие. Это могут быть пробежки по утрам или эксперименты на кухне. Главное, чтобы дело, которые вы выбрали, было интересно обоим.

Привнесите больше романтики в отношения. Возобновите конфетно-букетный период. Устраивайте друг для друга сюрпризы, снова начните ходить на свидания. Это поможет вам испытать новые эмоции.

Ну и главное — не теряйте связь. Старайтесь больше уделять время разговорам. Именно на диалоге строятся отношения. Возможно, вы просто потеряли общую нить из-за того, что мало уделяли времени друг другу.