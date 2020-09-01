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Что он не должен делать во время минета 

Kdpconsulting.ru 5 часов назад
Что он не должен делать во время минета
Фото: Kdpconsulting.ru
Пока ты, так сказать, занята делом, он занят… то разглядыванием тебя, то советами. Нет бы просто лечь и получать удовольствие! Вот список того, что ему не стоит делать в это время.

1. Двигать тазом, будто он танцует в постели

Мало того, что тебе неудобно, так он и пенис может повредить! Не стоит резко двигаться, когда важная часть его тела находится у тебя во рту.

2. Пялиться на тебя

Конечно, не стоит и все время смотреть в стену, но представлять тебя частью персонального порношоу очень некрасиво и неприятно.

3. Двигать твою голову

Этого точно не нужно делать. Порнофильмы его обманули. Тебе совсем не нравится этот жест, ты его ненавидишь и хочешь, чтобы он никогда больше так не делал.

4. Чесать тебя за ухом

Легкие спонтанные поглаживания приятны, вопросов нет. Но делать из тебя аналог послушной собачки, которая приносит условные тапочки… Увольте. Если ему нравится, пусть скажет словами.

5. Не знать, куда деть руки

Пусть заложит их за голову, поможет тебе в правильных действиях или придумает еще что-нибудь, но не перекладывает их туда-сюда каждые пять секунд.

6. Просить сделать минет, когда у тебя критические дни

Для него это, конечно, прекрасный способ скрасить досуг, если вы решили не заниматься сексом в «праздники». Но все же это довольно обидно.

7. Требовать глотания

Уж что-что, а решение этого вопроса всегда остается (и должно оставаться) прерогативой женщины.

8. Детально вводить в курс дела

Некоторые подсказки тебе не помешают, ведь все люди разные и не все — телепаты. Но 28-страничная инструкция тут точно не нужна.
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