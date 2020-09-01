Работники секс-индустрии о работе на карантине

Катя, совладелица секс-шопа, пообщалась с представителями секс-индустрии и выяснила, как эпидемия повлияла на их бизнес.

Катя Сикрет, совладелица онлайн-секс-шопа «Катины секреты»:

Первая неделя после объявления российскими властями самоизоляции оказалась провальной для нашего бизнеса. Количество заказов сократилось примерно в семь раз. Я связываю это с тем, что люди не склонны покупать товары не первой необходимости, когда не знают, что ждет их завтра.

Постепенно спрос восстановился, но покупатели стали аккуратнее обращаться с деньгами и более осознанно подходят к покупкам (например, чаще применяют программу лояльности). Мне кажется, в условиях пандемии такие изменения в потребительском поведении — это круто и правильно. Более серьезную проблему для нас представляет курс доллара. Поставщики подняли цены в среднем на 20% (особенно это коснулось премиум-брендов: Womanizer, We-vibe, Shunga). Многие доступные ранее игрушки подорожали. Соответственно, мы встали перед выбором: поднять цены вслед за поставщиками или попытаться сохранить их на прежнем уровне, теряя маржинальность товаров и прибыль. Сейчас мы пытаемся найти баланс между двумя крайностями, анализируем нашу продуктовую линейку, пересматриваем ценовую политику. Приходится быть гибкими. Мне кажется, это единственная адекватная стратегия в кризисные времена.

Кроме того, опасения вызывает ситуация с курьерами. Периодически я читаю новости о том, что курьеров онлайн-магазинов задерживают правоохранительные органы в крупных городах, мы с таким пока не сталкивались, но у нас появилась проблема с пунктами выдачи Pickpoint, так как многие из них находятся в ТЦ, которые сейчас закрыты. Приходится возвращать игрушки на склад или перекидывать их в другие постаматы, это усложняет логистику. Последнее время мы рекомендуем покупателям заказывать бесконтактную курьерскую доставку.

Бланш, соосновательница Kinky-Party.com, артистка бурлеска, автор telegram-канала «Бланш о себе и мире»:

Мы, как и все сейчас в ивент-индустрии, пробуем что-то новое, и первая мысль, которая пришла нам в голову, — сделать онлайн-трансляцию вечеринки, чего никогда раньше не было. Для нее мы собираем до 30 человек наших самых близких друзей и постоянных гостей, которым доверяем. Это люди, уже опытные в кинки-практиках (порка, шибари, мужское и женское доминирование, ролевые игры), которые неоднократно посещали наши мероприятия.

На видео будут представлены кинки-практики, но мы не хотим, чтобы это каким-либо образом напоминало порно, потому что оно не соответствует нашим ценностям. Это точно не похоже на ролики с известного сайта. В трансляции мы будем передавать ценности, которые исповедуем, основной акцент сделаем на кинки-практиках, играх, взаимодействиях, эстетике и красоте.

Никто не знает, как надолго этот вирус, и из-за этого очень сложно что-то планировать. Но сейчас мы надеемся, если онлайн зайдёт, его продолжить (почему бы нет). В бурлеске никто никак не адаптируется. Нам повезло, мы успели перед началом всеобщей паники и карантина провести мероприятие Ladies of Burlesque (оно бывает раз в сезон, то есть ближайшее большое шоу должно было состояться не раньше лета). Теперь что касается бурлеска.

Мировая бурлеск-индустрия немного в ужасе, потому что многие работающие на постоянке именно как артисты не имеют дополнительных доходов и работы, и они все просто сидят дома.

Кто-то использует это время, чтобы костюм новый сделать, кто-то развивает свой «Инстаграм», кто-то ведёт тренировки онлайн. Одна артистка из Америки, Michelle L’amour, начала делать выпуски онлайн-кабаре.

Настя, консультантка крупной розничной сети Санкт-Петербурга:

«В самом начале продажи сильно подскочили, потом быстро распродали смазки, той-клинеры и презервативы, потом наступило затишье — покупателей приходило мало, но те, кто приходил, покупали на большие суммы («горячие покупатели», точно знающие, что им нужно) а сейчас нас закрывают на неопределенный срок, и если эту неделю будем закрыты, то понесем убытки, но выживем. Если карантин продлят, высока угроза закрытия. Больше 10 лет сеть держалась, а сейчас все в панике».

Ксения, консультантка «Бутик для двоих» в Ростове-на-Дону:

«Выручки хуже, чем у интернет-магазинов и сайтов. В день 2−3 человека максимум заходят за презервативами или таблетками. Про ночные смены я вообще молчу. Работаю тут сторожем, видимо».

Анастасия, консультантка небольшой розничной сети в Москве:

«Из-за постановления о торговле жизненно необходимыми товаров наш магазин, чтобы осуществлять работу, закупил по две пачке хозяйственного мыла, прокладок, влажных салфеток. Это всё, чем может даже бабушка торговать на улице. Мы ни в коем случае не закрываемся, мне увеличили количество рабочих дней, отозвали отпуск. Если хотите продолжать вести бизнес без потерь, продавайте порошок или подгузники».

Ольга Блинкова, маркетолог в «Асткол-альфа» (поставщик секс-товаров), ведущая YouTube-канала proSack:

Новый вирус внес изменения, поскольку у многих стран ограничено или закрыто авиасообщение. Но наша компания постаралась подстраховаться, и мы не теряем надежды, что получим товары. Многое не зависит от нас, при введении комендантского часа все будем сидеть дома, увы. Мы прогнозируем также рост цен и небольшие задержки поставок. Спрос в офлайн снизился по понятным причинам, а вот онлайн— спрос растет, «мастурбация повышает иммунитет». Эта цитата сыграла на руку adult-бизнесу.

Лучше получать удовольствие в изоляции! Видимо, так думают многие.

Я думаю, что офлайн-сегмент может пострадать, поскольку многие перейдут на онлайн-заказы, ну а когда эпидемия пройдет, всё вернется на круги своя. Поскольку нельзя заменить ощущения от ощупывания материала, нельзя онлайн попробовать вкусы съедобных средств и послушать запах.

Анна Райская, владелица VR-клуба для взрослых VRАЮ:

Пришлось закрыть шоурумы, стало невозможно принимать гостей в студии. С доставками VR-очков тоже сложно, потому что мы находимся в Москве, а вся Москва на карантине. Полиция останавливает курьеров и спрашивает, кто они и куда идут, перемещение по городу не приветствуется. Да и сами курьеры не особо хотят напрямую контактировать с людьми.

Бизнес по доставке переживает очень сложные времена. Но есть классное но: у нас увеличились продажи нашего плеера среди тех людей, у которых уже есть наше программное обеспечение.

Стало больше времени у разработчиков им заниматься. Так что те, кто говорили, что мы разрабатываем свое ПО преждевременно, оказались не правы. Мы его разрабатывали как раз своевременно и делали это заранее, потому что сейчас продажи нашего программного обеспечения через интернет идут очень активно.