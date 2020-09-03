Мужчина заплатил другу за интимные снимки

Пользователь Reddit рассказал, как подписался на аккаунт своего друга на платформе OnlyFans, где можно распространять откровенные фотографии и видео по платной подписке. Затем мужчина купил несколько интимных фотографий своего приятеля, что испортило их отношения.

По его словам, друг недавно завел аккаунт на OnlyFans и попросил знакомых помочь с продвижением и подписаться. Автор поста согласился его поддержать. Когда мужчина получил уведомление о том, что его приятель опубликовал два набора снимков, каждый из которых стоил по пять долларов, он заплатил за фотографии.

На следующий день друг написал пользователю Reddit, что тот поступил отвратительно. Он потребовал, чтобы мужчина больше не покупал его фотографий, но при этом остался бы подписанным на аккаунт.

«Если бы он сразу попросил меня не покупать контент, я бы спокойно согласился. Но он только попросил подписаться, что автоматически означало, что я могу смотреть на снимки», — рассудил автор поста.

Он добавил, что друг до сих пор жалуется, что чувствует себя некомфортно из-за произошедшего, и попросил других пользователей оценить эту ситуацию.

В комментариях многие оправдали мужчину. «Он сам не объяснил, что он хотел, так что это его вина», — написал Da_Funky_Buddha. «Твоему другу стоит научиться пользоваться словами», — посоветовал Rinsly. «Я бы на твоем месте отписался и забыл. Твой приятель ведет себя как идиот», — порекомендовал aidiendow.

Ранее британка Оливия Бланко (Olivia Blanco) рассказала, как бросила работу в офисе и разбогатела на продаже интимных фотографий на OnlyFans. По словам женщины, теперь зарабатывает около 100 тысяч долларов каждый месяц.