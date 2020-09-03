Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина заплатил другу за интимные снимки и испортил с ним отношения 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Мужчина заплатил другу за интимные снимки
Фото: Depositphotos
Пользователь Reddit рассказал, как подписался на аккаунт своего друга на платформе OnlyFans, где можно распространять откровенные фотографии и видео по платной подписке. Затем мужчина купил несколько интимных фотографий своего приятеля, что испортило их отношения.
По его словам, друг недавно завел аккаунт на OnlyFans и попросил знакомых помочь с продвижением и подписаться. Автор поста согласился его поддержать. Когда мужчина получил уведомление о том, что его приятель опубликовал два набора снимков, каждый из которых стоил по пять долларов, он заплатил за фотографии.
На следующий день друг написал пользователю Reddit, что тот поступил отвратительно. Он потребовал, чтобы мужчина больше не покупал его фотографий, но при этом остался бы подписанным на аккаунт.

«Если бы он сразу попросил меня не покупать контент, я бы спокойно согласился. Но он только попросил подписаться, что автоматически означало, что я могу смотреть на снимки», — рассудил автор поста.

Он добавил, что друг до сих пор жалуется, что чувствует себя некомфортно из-за произошедшего, и попросил других пользователей оценить эту ситуацию.
В комментариях многие оправдали мужчину. «Он сам не объяснил, что он хотел, так что это его вина», — написал Da_Funky_Buddha. «Твоему другу стоит научиться пользоваться словами», — посоветовал Rinsly. «Я бы на твоем месте отписался и забыл. Твой приятель ведет себя как идиот», — порекомендовал aidiendow.
Ранее британка Оливия Бланко (Olivia Blanco) рассказала, как бросила работу в офисе и разбогатела на продаже интимных фотографий на OnlyFans. По словам женщины, теперь зарабатывает около 100 тысяч долларов каждый месяц.
Видео дня. Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
Последние новости
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Продажи на «Авито» обложат налогом Продажи на «Авито» обложат налогом Российская элита оказалась низкокачественной Российская элита оказалась низкокачественной
Женский форум 1
Любовь , Интимная жизнь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вечно молодая» британка назвала способ быстро похудеть
«Вечно молодая» британка назвала способ быстро похудеть
Как живет телеведущая Агалакова в Европе
Как живет телеведущая Агалакова в Европе
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Москвичам рассказали правду о сухарях
02:24
Москвичам рассказали правду о сухарях
Еда
Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
02:54
Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
Дом и сад
Безногая с рождения девочка стала гимнасткой
04:25
Безногая с рождения девочка стала гимнасткой
Дети
Как выглядят двойняшки Паркер, рожденные сурмамой
04:27
Как выглядят двойняшки Паркер, рожденные сурмамой
Дети Звёзды
Сын Яны Рудковской потребовал «свободы Гном Гномычу»
03:58
Сын Яны Рудковской потребовал «свободы Гном Гномычу»
Звёзды
Шуфутинский пообещал «перевернуть календарь» и спеть
02:28
Шуфутинский пообещал «перевернуть календарь» и спеть
Звёзды
Звезды, которые любят жениться и разводиться
04:01
Звезды, которые любят жениться и разводиться
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение