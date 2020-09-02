7 признаков, что отношения изжили себя 

Как понять, что отношениям, по всей видимости, пришел конец.

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1. Вы не ссоритесь

Если люди никогда не спорят, зачастую и других сильных эмоций между ними нет, включая страсть и секс. Зачастую у таких пар плохо налажена коммуникация, а все проблемы, образно говоря, заметаются под ковер и там накапливаются.

2. Ваши сексуальные запросы отличаются

У некоторых пар пропадает связь, когда разница в их либидо становится непреодолимой. Если одного партнера все время отвергают, а на другого давят — это верный рецепт для разрыва.

3. Вас не устраивает секс

Если один партнер раз за разом страдает от плохого секса, это очень плохой знак. Игнорировать неприятный осадок от интима сложно, а вместе с этим страдают и самооценка, и либидо. Сложно быть счастливым, когда супружеский долг приходится именно отдавать.

4. Семья и друзья не видят плюсов

Если близкие люди говорят, что ваши отношения обречены и пора уходить, это плохая примета. Один человек — ладно, но когда многие оценивают твои рассказы и то, что сами видят, на двоечку, пора прислушаться к их словам и своим ощущениям.

5. Вы стараетесь выглядеть идеальной парой

Если ваши отношения далеко не хороши, но вам привычно пускать пыль в глаза окружающим, рано или поздно это все равно закончится. Нельзя строить отношения на том, чего на самом деле нет.

6. Вы постоянно ругаетесь по мелочи

Если пара все время ссорится по самому простому поводу, это редко приводит к хорошему. Готова ли ты развестись из-за того, что он не закрыл тюбик с пастой? Зачастую в этих спорах один или оба партнера проявляют пассивную агрессию, используя каждую мелочь, чтобы обидеть друг друга. И сквозь эти крошечные дырочки в отношениях, образно говоря, все чувства и вытекают.

7. Вы перестали бороться

Пары, которые больше не взаимодействуют, хотя раньше нормально общались, еще могут приложить совместные усилия и вернуть то, что было. Но если время идет, а вам все меньше хочется разговаривать друг с другом, вы привыкаете жить соседями и предпочитаете делать все сами, лишь бы не вступать в контакт с партнером — тут уже вряд ли что-то можно исправить.