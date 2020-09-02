Женщина разбогатела на продаже снимков и бросила офис

Британка разбогатела на продаже своих пошлых снимков на платной онлайн-платформе и бросила основную работу. Об этом сообщает Daily Star.

Модель Оливия Бланко (Olivia Blanco) рассказала журналистам, что ненавидела ходить в офис, поскольку ее обязанности были скучными. Она также пожаловалась, что постоянно опаздывала к началу смены, особенно в понедельник, так как грустила из-за окончания выходных. «Моя работа вгоняла меня в депрессию», — поделилась она.

В связи с этим героиня материала решила зарегистрироваться в соцсети OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. По ее словам, сейчас, работая моделью, она получает около 100 тысяч долларов каждый месяц.

«Если я продолжу получать такую сумму, то скоро стану миллионером!» — подчеркнула Бланко.

Кроме того, модель отмечает, что британский акцент помогает ей зарабатывать больше. «Американские фанаты неоднократно просили меня поговорить с моим акцентом», — объяснила девушка и добавила, что помимо денег часто получает от поклонников дорогие подарки: люксовые сумки, обувь, украшения и даже новый iPhone.

Ранее в июне официантка заработала крупную сумму денег на продаже фото в бикини и решила стать моделью. Тиган Кэй (Teagan Kaye) работала в ресторане быстрого питания, где получала 100 фунтов стерлингов (9581 рубль) в неделю. По совету подруги она создала профиль на сайте OnlyFans и начала зарабатывать около тысячи фунтов стерлингов в день (98 тысяч рублей).