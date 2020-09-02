Всегда интересно пробовать новое, и секс не исключение. Какие-то вещи действительно оказываются прекрасными: лубрикант помогает, а кроме миссионерки есть другие хорошие позы. Но некоторые новинки оставляют ощущение «больше никогда!». Секс в душе, как правило, — одна из них. Но пока не попробуешь — не узнаешь. Вдруг в твоем случае это ключ к наслаждению? Вот о чем стоит знать, прежде чем использовать ванную не по прямому назначению.

1. Реальность не так прекрасна, как в кино

Голые тела несовершенны. А если они попадают в небольшое пространство, где льется вода, бывает смешно: подскальзывания, удары о душ — и все ради нескольких минут эксперимента.

2. Твой душ, скорее всего, не рассчитан на двоих

Так что один из вас будет под водой, а другой будет мерзнуть поблизости. Затем поменяетесь ролями.

3. Бери с собой лубрикант

Вода, которая кажется такой мягкой, нежной и подходящей для смазки, на поверку окажется худшей смазкой в мире. Так что лубрикант на водной основе — твой выбор.

4. Прекрасной позы стоя не получится

Если ты представляешь, как мужчина прислонит тебя к мокрой и скользкой стене прекращай! В жизни такого не бывает, а вот падения с ударами о кафель — пожалуйста.

5. Оральный секс невозможен

Если ты справишься с этим, не набрав воды в рот, — поделись опытом!

6. Идеальная чистота — миф

Душевая кабина — место, где люди приводят себя в порядок. И если не надраивать ее каждый день, то в интимный момент перед глазами предстанут известковые разводы на дверцах, недомытые углы и потеки, а также полупустые баночки с шампунем, которые так и норовят упасть под ноги. Одним словом — романтика!

7. Мало подходящих поз

Почти во всех вариантах есть риск поскользнуться, упасть, замерзнуть — и наконец сбежать из этого прекрасного заменителя кровати. Тот, кто придумает эротично выглядящие шлемы для секса в душе, точно озолотится.

8. Вы оба вспотеете

Хотя душ — то место, где можно избавиться от лишних запахов после секса, для организма нет никакой разницы, где именно происходит интим.

9. В этом сексе нет правил

Если тебе не нравится, то не потому, что вы все делаете не так. Просто секс в душе — совсем не для всех.

10. Это неплохая прелюдия

А продолжить можно в сухом месте. В первую очередь потому, что получить в душе оргазм практически нереально.

11. Наверняка вам будет смешно